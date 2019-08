Salvini | “Savoini? Non ho mai mentito | ho detto che non era in aereo con me” E attacca

Conte : “Savoini non ha incarichi dal governo”. Patuanelli (5 Stelle) : "Qui doveva esserci Salvini". : Il presidente del Consiglio: “Ma non ha incarichi di governo”. 5 Stelle assenti durante l’informativa del premier

Conte : “Savoini non ha incarichi dal governo”. Patuanelli (5 Stelle) : "Qui doveva esserci Salvini". : Il presidente del Consiglio: “A Mosca in delegazione con Salvini”. 5 Stelle assenti durante l’informativa di Conte

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in delegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

Fondi Lega - Salvini : “Savoini? Lo conosco da 25 anni - corretto fino a prova contraria. Con Russia solo legame culturale” : Mentre si moltiplicano le immagini di Gianluca Savoini in compagnia di Matteo Salvini, almeno 9 volte insieme in Russia negli ultimi 4 anni, ora il segretario della Lega difende il suo ex-portavoce, indagato per corruzione internazionale, che pochi giorni fa sembrava volere scaricare: “conosco Gianluca Savoini da 25 anni, dai tempi dell’università Statale di Milano. L’ho sempre ritenuto persona corretta e, fino a prova ...

“Savoini è un soldato della Lega che ha la stima della Russia” : neanche Borghezio crede a Salvini : Mario Borghezio difende Gianluca Savoini senza se e senza ma: “È una persona onesta con la schiena dritta, che si era guadagnato la stima dei russi”. E sul perché Matteo Salvini lo abbia scaricato non trova una spiegazione, ma si limita a dire: “È comprensibile una certa prudenza da parte di chi ha responsabilità di governo”.Continua a leggere

Fondi russi - Salvini : “Savoini a Mosca? Non l’ho portato io. Non so perché ci fosse” : Chi ha invitato Savoini a Mosca nei giorni delle due visite di Salvini nel 2018? Cosa ci faceva al tavolo dell'incontro tra il ministro dell'Interno e il suo omologo russo nel luglio scorso? E perché era presente anche al ricevimento tenuto dal governo a Roma in onore del presidente russo Putin? Dopo la diffusione degli audio di Buzzfeed sulla trattativa per il finanziamento dalla russia alla Lega, crescono i dubbi sul ruolo dell'ex portavoce ...

Lega - Salvini : “Savoini non invitato da me. Non so cosa ci facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui” : “Scusate il ritardo, stavo nascondendo i rubli sotto il cuscino”. Così, con una battuta, Matteo Salvini apre la conferenza stampa al Viminale con i gestori delle discoteche italiane. “A che titolo partecipò Savoini all’incontro con il ministro dell’Interno russo di ottobre? Ma che ne so, chiedetelo a lui, con me c’è sempre tanta gente”. All’incontro di pochi giorni fa a Villa Madama con Putin, ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Savoini? Non l’ho invitato e non so cosa facesse” : E’ stato il suo portavoce appena eletto segretario. E’ l’uomo che da venti anni tiene i rapporti tra la Lega e Mosca. L’associazione di cui è presidente, che si chiama “Lombardia-russia”, ha sede negli uffici di via Bellerio, gli stessi del Carroccio. Ma Matteo Salvini dice di non sapere cosa ci facesse Gianluca Savoini a Mosca nell’ottobre 2018 e a Villa Madama nell’incontro bilaterale con Vladimir ...