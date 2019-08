Salvini lancia la manovra anti-Tria e anti-Europa

Decreto Sicurezza bis è legge - ma Salvini rilancia : ora la Tav o crisi : Come ampiamente previsto, il governo ha superato la prova del Decreto Sicurezza bis: con 160 sì (e appena 57 no) il provvedimento di Salvini diventa legge. La pattuglia di senatori M5s...

Firma contro Salvini. Zingaretti lancia l'iniziativa Pd "fino al 12 settembre" : Firma contro Matteo Salvini. È l’iniziativa lanciata dal Pd per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno. “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione “Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti”. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il ...

No Tav in marcia nonostante il nubifragio : "Ogni pietra lanciata è un regalo a Salvini" : Gli attivisti in corteo: "La Valususa è nostra, i 5 Stelle ci hanno tradito". Ieri sera l’Italia ha inviato alla Ue la...

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Zingaretti - la doppia sconfitta che rilancia Conte : La crisi di governo sembra svanita, ma occorre interrogarsi su due sconfitte: quelle di Salvini e Zingaretti. Oltre che sui calcoli del Colle

Pazzesco! Così Salvini rilancia le fake news su ong e scafisti : Matteo Salvini da mesi sta cercando le prove che mostrino le collusioni tra le navi delle ong che operano nel Mediterraneo centrale e gli scafisti libici. Ne ha parlato anche alla trasmissione Quarta Repubblica, pochi giorni dopo la fine del caso Sea Watch, quando ha dichiarato che “la magistratura

Salvini lancia un improvviso ultimatum : 'Se i 5Stelle dicono altri tre no - cambia tutto' : A Helsinki, nell'Hotel Kamp, si è tenuto un incontro bilaterale Italia-Malta per affrontare la questione dei migranti. Al termine, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutti i principali temi politici del momento, in particolare dei presunti finanziamenti russi che sarebbero arrivati al Carroccio. Coglie quindi l'occasione anche per lanciare un improvviso ultimatum agli ...

La beffa della Carta di identità elettronica : in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'estero : Si potrà chiedere direttamente ai consolati intanto a Milano se ne riparla a settembre, a Roma ci vogliono 4 mesi, a Torino 3

Matteo Salvini e "il nazista di Alassio". Repubblica lancia l'offensiva finale : l'ombra di Mani Pulite : Ricordati che devi morire, o giù di lì. Repubblica affronta il caso dei fondi russi alla Lega (presunti e mai giunti a destinazione) come un redde rationem nei confronti di Matteo Salvini. L'inchiesta, già diventata "Moscopoli" per il giornale-guida della sinistra, con tanto di domande-interrogatori

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Salvini chiude il Cara di Mineo e lancia un appello : "Adottate i 117 cani ospiti" : “Abbiamo bisogno di voi per uno dei tanti problemi che ci troviamo ad affrontare: 117 cani sono in questo momento gli ultimi ospiti del centro per migranti di Mineo (Ct) che abbiamo chiuso con grande risparmio di quattrini.Entro il 31 agosto dobbiamo trovare una sistemazione per questi animali”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in un video postato su Facebook.“Siamo in contatto - ha spiegato Salvini - ...

Salvini lancia Mario Draghi alla presidenza della Commissione Ue : “Sarebbe motivo di orgoglio” : Nel governo inizia a farsi largo l'ipotesi di Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea. Una indiscrezione riportata questa mattina da La Stampa che viene però resa realistica dalle parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Un italiano alla presidenza sarebbe motivo di orgoglio, ma bisogna convincere francesi e tedeschi".Continua a leggere

Salvini lancia il bollino blu per le discoteche virtuose : “Genitori sapranno dove vanno i figli” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia il bollino blu per le discoteche virtuose, quelle sicure e più controllate. "I genitori sapranno dove vanno i loro ragazzi", afferma. Ma l'atteggiamento di Salvini non è un punitivo e, anzi, non mancano le intenzioni di portare a casa nuove norme che aiutino i gestori dei locali, anche da un punto di vista economico. A partire, magari, dall'eliminazione del divieto di somministrare bevande dopo le ...

Salvini lancia il "bollino blu" per le discotece virtuose contro lo sballo : Pina Francone Il ministro dell'Interno lancia la certificazione per contrastare lo sballo e garantire controlli, legalità e sicurezza Più controlli, più legalità, più sicurezza: iI mantra di Matteo Salvini vale anche per le discoteche. Il ministro dell'Interno, infatti, ha lanciato un "bollino blu" per i locali virtuosi, in moda da contrastare lo sballo. "Un bollino blu per le discoteche sicure in modo che i genitori possano sapere ...

Salvini adesso si sbilancia - lancia ultimatum è pronto a lasciare il governo! : Matteo Salvini questa volta non ci gira con le parole, pronto l’ultimatum potrebbe abbandonare il governo Tre approcci diversi in maggioranza, un governo che torna sul filo dell’instabilità, una procedura di infrazione senza precedenti che si avvicina. È un vero e proprio «black Friday» giallo-verde quello che, da Bruxelles, si vede costretto ad affrontare il premier Giuseppe … Continue reading Salvini adesso si sbilancia, ...