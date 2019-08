Salvini incassa il Sicurezza bis | ma non basta per la tregua con il M5s 

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) Centosessanta si', uno in meno della maggioranza assoluta al Senato, nonno a risolvere i problemi del governo M5s-Lega. Con questo atteggiamento Matteol'approvazione definitiva del 'suo' decretobis. "E' una bella giornata, a prescindere dai numeri", commenta il capo della Lega, dando per scontato l'ok al decreto già al suo arrivo al Senato per il voto. Così scontato che decide di lasciare Palazzo Madama poco dopo aver votato, mezz'ora prima della proclamazione. Su Facebook poi ringrazierà i suoi sostenitori, "gli italiani e la beata Vergine Maria". Segno non solo della fede cattolica del leader leghista, ma anche della precarietà dell'esecutivo, appeso, per usare le parole dial volere del "buon Dio". L'appuntamento che M5s-Lega considerano decisivo è anche quello sulla Tav, con il voto sulle mozioni mercoledì al senato.ieri ha ...

