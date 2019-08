Salvini - cattolici contro la “benedizione” della Madonna al Dl Sicurezza bis. Spadaro : “Questo è tempo di resistenza” : Matteo Salvini esulta per l’approvazione del decreto Sicurezza bis invocando la benedizione della Madonna . Ma il mondo cattolico insorge per l’accostamento dei simboli religiosi a un provvedimento, tra l’altro, sempre avversato dalle gerarchie ecclesiali. Su Twitter il gesuita padre Antonio Spadaro , direttore de La Civiltà Cattolica, scrive: “Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa”. E il presidente della Cei, il cardinale ...

Sea Watch - cattolici in rivolta contro Salvini : “Attacco scorretto all’arcivescovo di Torino” : Il mondo cattolico si ribella al vicepremier Matteo Salvini : "Inopportuno e scorretto l'attacco rivolto da parte del Ministro dell'Interno attraverso i social network a monsignor Cesare Nosiglia", che si è detto disponibile ad accogliere i 42 migranti che si trovano ancora a bordo della Sea Watch 3 nella sua diocesi.Continua a leggere

Papa Francesco - il cardinale Bassetti bombarda Matteo Salvini : "Perché i cattolici oggi votano Lega" : Se i cattolici votano la Lega di Matteo Salvini "significa che è profonda la crisi di altre proposte", e comunque "non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi". Così, in un'intervista a Repubblica, il capo dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, commenta i sondaggi secondo cui