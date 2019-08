Salvini all’attacco del M5S su Tav | decreto dignità e salario minimo

Salvini all’attacco : “Toninelli non è all’altezza di un Paese come l’Italia” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, anche in vista delle mozioni sulla Tav che si voteranno mercoledì al Senato: "Toninelli dice che fa tutto lui ma non mi sembra che sia all'altezza di gestire le infrastrutture in un Paese bello ma difficile come l'Italia”.Continua a leggere