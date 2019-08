Russia | spento l’incendio al deposito delle munizioni | 1 morto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) E’ stato completamente domato l’incendio provocato dalle esplosioni che si sono verificate in undi armi del ministero della difesa russo ad Achinsk, in Siberia, nella regione di Krasnoyask già pesantemente investita dalla fine del mese scorso dagli incendi. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa Dmitry Bulgakov, anticipando che ilverrà chiuso definitivamente. La commissione inquirente ha reso noto che una persona è morta e altre otto sono rimaste ustionate o intossicate. Il sindaco Ilai Akhmetov aveva chiesto ai 16mila residenti evacuati ieri di non ritornare alle loro case perché “rimane il pericolo di altre esplosioni”. La fabbrica di Achinsk della Rusal, la maggior produttrice di ossido di alluminio in, ha sospeso le operazioni mentre la raffineria della ...