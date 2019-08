Roma | vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna «Si può solo transitare»

Fonte : corriere

(Di martedì 6 agosto 2019) I vigili hanno applicato il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore a inizio estate. Battistoni (Associazione via Condotti): «Recupero di civiltà». Vittorio Sgarbi: «Provvedimento di stampo fascista». E per Confesercenti «così si allontanano i turisti»

