Red Dead Redemption 2 a quota 25 milioni di copie distribuite

Red Dead Online : in arrivo nuovi ruoli e tante altre novità : Gli sviluppatori di Rockstar hanno annunciato che il loro Red Dead Online (componente Online di Red Dead Redemption 2) riceverà un nuovo aggiornamento alla fine dell'estate. Tra le novità più importanti troviamo i nuovi ruoli cacciatore di taglie, commerciante e collettore.Il ruolo del cacciatore di taglie sarà quello di seguire le tracce dei ricercati, fino a stanarli per poi catturarli o ucciderli, ovviamente i bersagli possono anche essere ...

Red Dead Online : ottieni RDO$ e PE extra nelle partite Serie letale : Rockstar ha recentemente diffuso un nuovo comunicato in cui vengono elencate le novità di Red Dead Online, ovvero la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2:L'elenco partite Serie letale ricompensa chi ha il coraggio di affrontare i suoi nemici faccia a faccia in modalità a eliminazione singola come Niente sprechi e Corsa alle armi. I giocatori che si cimenteranno negli eventi di Serie letale riceveranno il 50% di RDO$ e PE in più. ...

I rumor sul remake di Red Dead Redemption e sul DLC di Red Dead Redemption 2 sono palesemente dei fake : Qualche giorno fa sono emerse alcune indiscrezioni riguardo ad un ipotetico remake del primo Red Dead Redemption e all'arrivo di un DLC per Red Dead Redemption 2. A quanto pare i rumor erano palesemente falsi ed è stato il leaker stesso ad ammetterlo. Ma andiamo con ordine.All'interno di Reddit i giorni scorsi è apparso un post dell'utente throwaway11113454 il quale dichiarava di avere un amico che lavorava per Rockstar Games come ...

Red Dead Redemption 2 si prepara a ricevere un DLC a tema alieni? : Rockstar ha da poco inaugurato il suo lussuoso casino all'interno di GTA Online, tuttavia alcune recenti voci vedono la famosa compagnia al lavoro su un misterioso DLC per Red Dead Redemption 2, incentrato sugli alieni.L'utente Reddit throwaway11113454 afferma infatti che la conferma è arrivata da un suo amico ed environment artist di Rockstar, il presunto DLC vede infatti il ritorno sulla scena di Arthur Morgan e sarà pubblicato verso inizio ...

Il remake di Red Dead Redemption è in sviluppo? : Una nuovo rumor sostiene che Rockstar Games sta attualmente lavorando a un remake di Red Dead Redemption in uscita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Sembrerebbe che il titolo sia in fase di sviluppo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Scarlett, e forse anche per PC. Inoltre, Rockstar starebbe lavorando anche a un DLC di Red Dead Redemption 2.La fonte sostiene che il progetto sarà più un remake che un remaster e che sarà in linea con il ...

Remake di Red Dead Redemption in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? I rumor al 21 luglio : Un Remake di Red Dead Redemption è stato chiesto a gran voce, e per lungo tempo, da tutti quelli che hanno apprezzato le avventure emozionali di John Marston nel Selvaggio West su PlayStation 3 e Xbox One. Ma anche più di recente da chi, sedotto dal secondo capitolo sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft, vorrebbe recuperare uno dei più grandi capolavori realizzati dai ragazzi di Rockstar Games. E se è vero che negli ...

Red Dead Redemption 2 : il doppiatore di Arthur ha dovuto rifare alcune battute riferite al cavallo perché ambiguamente "intime" : Gran parte del lavoro in Red Dead Redemption 2 è svolto dalla recitazione. Ci sono molte azioni che necessitano non solo di doppiare frasi e dialoghi, ma anche suoni, rumori, come quelli prodotti mentre il personaggio cavalca il proprio animale.All'interno del gioco, il doppiatore di Arthur, Roger Clark, ha dovuto registrare non solo le battute del protagonista, ma anche i grugniti, ed i suoni che Arthur fa quando sta a cavallo e quando parla ...

Red Dead Online : arrivano set per la cura del cavallo - sconti per le stalle e molto altro ancora : Questa settimana stanno arrivando interessanti sconti e offerte per Red Dead Online. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Rockstar: Leggi altro...

La colonna sonora ufficiale di Red Dead Redemption 2 è ora disponibile : Se avete apprezzato Red Dead Redemption 2 saprete sicuramente riconosce l'iconica colonna sonora del gioco. Ebbene, le musiche originali del gioco sono ora disponibili con l'uscita dell'Original Soundtrack. Perché non calarsi nuovamente nelle atmosfere del titolo Rockstar? Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack è ora disponibile su tutte le più grandi piattaforme di ...

I volti di Red Dead Redemption 2 invecchiati con FaceApp : la moda del momento nel Far West : Con Red Dead Redemption 2, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno senza ombra di dubbio fissato nuovi standard per i videogame d'avventura a mondo aperto. Dopo il grande e inarrivabile successo rastrellato dal "cugino" Grand Theft Auto 5, il team americano è tornato a raccontare una storia intensa e dall'altissimo coinvolgimento emozionale nel Selvaggio West, regalando a tutti i videogiocatori su PlayStation 4 e Xbox One - una versione PC non ...

Red Dead Redemption 2 : disponibile la soundtrack : The Music of Red Dead Redemption 2: The Original soundtrack è ora disponibile su tutti i principali canali streaming musicali, come Spotify. La soundtrack del videogioco più acclamato del 2018 è stata composta da Daniel Lanois, vincitore di 11 Grammy Award. Altri musicisti hanno preso parte alla performance dei brani, tra cui D’Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens, Josh Homme e molti altri. Nel corso dell’estate sarà disponibile ...

Red Dead Redemption 2 : un video mostra come uccidere molti nemici usando un solo proiettile : L'IA di Red Dead Redemption 2, nonostante abbia dato prova di essere eccellente in alcuni casi, in altri lascia un po' a desiderare, proprio come è successo in questo simpatico video.Un giocatore ha filmato e postato all'interno di Reddit un video in cui si vede come far fuori una parte delle forze armate di Van Horn utilizzando un solo proiettile. Per iniziare questa carneficina, MC_Sandman, questo il nome dell'utente del forum, non ha fatto ...