Realtà virtuale e aumentata | ecco come la usano le aziende

Respawn a settembre svelerà un nuovo gioco di combattimento AAA che utilizzerà la Realtà virtuale : Lo sviluppatore di Titanfall ed Apex Legends, Respawn, presenterà durante l'Oculus Connect il suo nuovo gioco di combattimento VR a cui sta lavorando.Giunto al suo sesto anno, l'evento Oculus si svolgerà dal 25 al 26 settembre e presenterà "innovazioni all'avanguardia", inoltre sarà un posto per ascoltare i discorsi degli esperti del settore sul mondo della realtà virtuale. Non solo Respawn mostrerà il suo gioco, ma sarà presente anche una demo ...

Edilizia : Realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri (3) : (AdnKronos) - “Applicare le tecnologie di realtà virtuale per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa giocare un ruolo centrale nel fornire nuovi strumenti in tutti gli ambiti professionali, non solo in quelli percepiti come più

Edilizia : Realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri (2) : (AdnKronos) - Gli altri ambienti, già in fase di progettazione, riguardano altri interventi potenzialmente critici nel settore delle costruzioni. I professionisti, infatti, faranno formazione simulando la corretta procedura di decontaminazione e bonifica di materiali contenenti amianto le corrette p

Edilizia : Realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Visore per la realtà virtuale immersiva, joystick e guanti speciali per interagire con contenuti multimediali appositamente sviluppati per una formazione che diventa interattiva e personalizzata. La realtà virtuale è la protagonista di una programma di sicurezza reale per chi lavora nei cantieri edili.Il progetto, il primo del genere ad essere sviluppato in Italia, è frutto della collaborazione tra ...

La missione Apollo 11 si può rivivere in Realtà virtuale con Oculus : (Oculus) La meravigliosa avventura di Apollo 11 brilla ancora luminosa a mezzo secolo di distanza e grazie alle più moderne tecnologie disponibili per il grande pubblico. Chiunque può rivivere le emozioni e ripercorrere il cammino che ha portato l’uomo sulla Luna per la prima volta grazie alla realtà virtuale e al supporto dei visori di ultima generazione Oculus. All’interno dello store di contenuti dello speciale visore di Oculus si ...

I nuovi sensori per le gambe che cambieranno la Realtà virtuale : Dai tempi di WiiMote, Kinect e PlayStation Move gli accessori sensibili ai movimenti del corpo umano hanno compiuto passi in avanti, specie con lo sviluppo della realtà virtuale. Perché in generale i sistemi che sfruttano sensori wireless per registrare le movenze del giocatore abbracciano – ora – anche gli arti inferiori, per replicare così spostamenti laterali, camminate e corse. Il merito è di Kat VR, azienda specializzata nella produzione di ...

Vigili del Fuoco - l’addestramento delle squadre di emergenza è con la Realtà virtuale : Effetti speciali, come quelli usati nei film, e apparecchi per la simulazione virtuale di scenari di incendi o incidenti in cui intervengono le squadre di emergenza. Merolcedi’ a Bologna, al polo didattico della Direzione regionale dell’Emilia Romagna, i Vigili del Fuoco, provenienti dalle diverse province, hanno partecipato a uno stage sull’uso dei dispositivi per ricreare situazioni di pericolo per mettersi alla prova in ...

Sarà la Realtà virtuale a renderci più empatici coi nostri simili? : Non si sente la fame, la sete, la fatica e il caldo asfissiante. Ma si è comunque immersi nell’esperienza che un gruppo di migranti sta affrontando mentre attraversa il Mediterraneo. Attorno a noi ci sono le persone che cercano riparo dal sole, che scrutano l’orizzonte nella speranza di vedere la costa, che si lasciano alle spalle gli incubi della guerra o altro ancora. Camminiamo in mezzo a loro, parliamo con loro, condividiamo per qualche ...

Grazie alla Realtà virtuale avremo protesi sempre più su misura : Computer science e grande artigianalità che uniscono le forze per creare protesi sempre più personalizzate e confortevoli. Il binomio è stato pensato da un gruppo di scienziati dell’università di Bath, nel Regno Unito, che sta sviluppando raccordi per le protesi (come le ginocchiere, per esempio) su misura, studiati ad hoc per ciascun paziente. Il segreto è catturare, con un apposito scanner, la struttura 3D dell’estremità dove la ...

Leonardo da Vinci - al Louvre di Parigi la Gioconda in Realtà virtuale : Per la prima volta il museo del Louvre di Parigi presenta una mostra immersiva. Al centro di "Mona Lisa Beyond the Glass", ci sarà il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, la Gioconda, la donna più enigmatica del mondo dell'arte. Il progetto si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Maestro, coinvolgendo gli spettatori in un lungo viaggio alla scoperta del dipinto.Continua a leggere

E3 2019 : Jason Rubin - Il papà di Naughty Dog - racconta il futuro della Realtà virtuale - intervista : Quella di Jason Rubin è una storia incredibile, fortunata e al tempo stesso sfortunata, iniziata nel 1986 nella fase embrionale dell'industry, anno del battesimo di Super Mario Bros, e proseguita, non senza singhiozzi, fino alla partnership con Facebook e Oculus, per cui lavora oggi nell'infrastruttura first party.Pur essendo di fronte ad uno dei padri di Crash Bandicoot, uno degli ideatori di Jak & Daxter, nonché uno degli uomini che più ...