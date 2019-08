Quale figlia vuoi salvare? Il bivio che Ibrahima rifiuta

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Valeria Braghieri Quel giorno di sette anni fa, è stato come aver chiuso gli scurini in faccia al cielo. È stato il giorno in cuiNdiaye ha visto il domani che si dimenticava di lui. I medici gli hanno chiesto una risposta. Ma la risposta era una frase che non poteva sentirsi dire. «Salvate miaNdeye e lasciate morire miaMarieme». Da che parte dovrebbe stare un padre? Non si può averne una. Avrebbe dovuto scegliere, se sottoporre le sue figlie, due gemelline siamesi che oggi hanno otto anni, a un complesso intervento chirurgico per riuscire a separarle. Ma con l'intervento, la morte di una sarebbe stata certa: sarebbe stata Marieme a soccombere. La più vivace ma la più debole. Con la gemella condivide il fegato, l'apparato digerente, l'intestino. Ma il suo cuore fatica più di quello di Ndeye. Da quando sono venute al mondo sembrano ...

