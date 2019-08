Prossima amichevole Milan in Kosovo | avversario e data del match

Fonte : milanworld

(Di martedì 6 agosto 2019) Dopo la conclusione della International Champions Cup, prosegue la preparazione delin vista della prima giornata di campionato. All’esordio in Serie A, i ragazzi di Marco Giampaolo affronteranno l’Udinese in trasferta. Una partita non semplice per i rossoneri, ma partire con il piede giusto sarà molto importante per Romagnoli e compagni, che dopo diverse stagioni al di sotto delle attese non possono più sbagliare. Da qui all’inizio del campionato, fissato per il week end del 24-25 agosto, ilgiocherà sicuramente un’altra partita di preparazione, forse due se sarà confermato anche ilcontro il Cesena (la decisione è attesa per oggi). Ma quale sarà ladel? Ebbene, i rossoneri saranno di scena in, in10 agosto, contro i padroni di casa del Feronikeli. L’orario d’inizio dell’incontro è ...

DiMarzio : ? A Perugia 45’ minuti: un gol e tanto pressing per #Dzeko ? #Fonseca lo vorrebbe per la prossima stagione ?? Ment… - officialCt46net : News sulla nuova maglia che si spera di presentare entro l'amichevole col Cagliari di venerdì ?? - korma75 : Prossima amichevole dell’@acmilan ? -