Previsioni meteo 6 agosto | caldo e afa al centro-sud | temporali al nord

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Martedì 6 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo soleggiato I Venti risulteranno deboli meridionali Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: l’indice FWI ...

Previsioni meteo per Ferragosto - conferme sul brusco stop del caldo : possibili locali piogge - gli aggiornamenti sulla tendenza : L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare da Ferragosto e per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver ...

Meteo - le Previsioni di martedì 6 agosto : Meteo, le previsioni di martedì 6 agosto Una nuova ondata di caldo, con temperature sopra i 40 gradi da mercoledì, è attesa sul Sud. Al Nord, invece, è previsto un peggioramento del tempo che nei prossimi giorni potrebbe toccare anche alcune zone del Centro. Nel week-end, poi, il sole dovrebbe tornare ...

Previsioni meteo 11-14 agosto - Italia sulla graticola per il caldo : temperature fino a +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : I dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni. Ancora una volta univocità di vedute, anche nelle corse odierne, dei maggiori modelli di calcolo mondiali circa l’avvento di una possente struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale e ...

Previsioni meteo : oggi domina il sole - qualche temporale pomeridiano al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Inizio settimana all’insegna dell’alta pressione prevalente, tuttavia i massimi barici sono ancora concentrati sull’Ovest del nostro Bacino, quindi anticiclone che protegge l’Italia, ma più con azione periferica. Difatti, qualche infiltrazione di aria più umida atlantica, specie alle medie quote, è presente già da queste ore mattutine soprattutto su parte delle regioni settentrionali alpine e prealpine centro-orientali, ...

Meteo : inizio di settimana con tanto Sole e caldo - Previsioni delle temperature : La nuova settimana si apre col bel tempo su tutta Italia, come si evince anche dallo scatto satellitare mattutino che non mostra praticamente alcun disturbo su gran parte del Mediterraneo centrale...

Previsioni meteo 5 agosto - bel tempo e sole su tutta l’Italia : temperature in aumento : Le Previsioni meteo di lunedì 5 agosto sembrano prospettare una bella giornata di sole per tutta l'Italia. Pochissime le precipitazioni previste, concentrate soprattutto sulle Alpi. Si registrano, inoltre, temperature massime in lieve rialzo sia al Nord che al Centro che al Sud, con valori che raggiungeranno i 34 gradi.Continua a leggere

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Lunedì 5 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo soleggiato I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 5 agosto : Meteo, le previsioni di lunedì 5 agosto La settimana inizierà con una giornata di sole su tutte le regioni. Locali rovesci interesseranno soltanto alcuni rilievi e piccole aree nell'entroterra. Le temperature subiranno un generale aumento con massime quasi sempre comprese tra i 29 e i 34 gradi Parole chiave: ...

Previsioni meteo : domenica di sole prevalente - caldo nella norma - ma anche qualche temporale pomeridiano : Prima domenica di agosto con tanto sole su tutto il Paese. Mattinata con cieli sereni quasi ovunque, fa eccezione un po’ la Calabria, dove correnti portanti nord-occidentali o comunque settentrionali stanno dando luogo a una nuvolosità irregolare localmente più presente, tuttavia non significativa. Locale parziale nuvolosità anche su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. qualche movimento atmosferico in più è atteso nelle ore ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le Previsioni meteo per la gara. Splende il sole sull’Hungaroring : Sarà gara asciutta al GP di Ungheria di F1, che scatterà questo pomeriggio alle ore 15.10. Dopo che la pioggia ha condizionato pesantemente lo scorso Gran Premio in Germania e anche le prove libere di questo week-end, non ci sarà alcun rischio per la gara odierna, in cui ci attende una battaglia spettacolare tra Max Verstappen, che per la prima volta partirà dalla pole position, le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Ferrari di ...

Previsioni meteo 4 agosto : tornano sole e caldo ma temporali improvvisi in agguato : Le Previsioni meteo di domenica 4 agosto indicano un ritorno di sole e caldo su tutta la Penisola, da nord a sud, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani nelle aree alpine e prealpine che potrebbero dare vita a improvvisi temporali e grandinate. Le temperature di nuovo in aumento, primi segnali di una settimana caratterizzata da una nuova fiammata di calore africano.Continua a leggere

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 4 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco nuvoloso I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI ...

Previsioni meteo : prima tendenza del tempo per Ferragosto : È già al vaglio dei modelli matematici a lunga gittata, la possibile evoluzione del tempo per la festività di Ferragosto. Certo, si tratta di dati ancora embrionali, evidenziabili dalla coda delle corse modellistiche, tuttavia qualche prima indicazione c’è e la rendicontiamo in questo articolo. Abbiamo già evidenziato in altra sezione, una possibile fase all’insegna dell’alta pressione, anche robusta alta pressione con sole, ...