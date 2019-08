Prestiti Agevolati per Invalidi Civili INPS 2019 | offerte di prestito per invalidi

Fonte : correttainformazione

(Di martedì 6 agosto 2019) Lo Stato, per legge, eroga sussidi a favore di tutte quelle persone affette minorazioni, siano esse congenite o sviluppate progressivamente nel tempo, per garantire loro una vita dignitosa. Per gli, infatti, esiste la prestazione d’tà. Ne consegue che, oltre ad aver diritto ad un aiuto economico sociale, glipossano avere il bisogno di richiedere ulteriori contributi specifici, che vanno sotto il nome diper. Ma per la legge chi sono gli, chi emette e come funzionano ipernel, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, , quale ente di diritto pubblico, si occupa innanzitutto dell’erogazione delle prestazioni previdenziali per le persone contà. Il compenso economico, per la legge e per l’ente sociale, è rivolto a quelle persone conirregolarità ...

