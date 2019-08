Porsche 911 - Il prototipo della GT3 992 si ferma al Ring

Porsche 911 Carrera Coupé e 911 Carrera Cabriolet : Porsche amplia la gamma, giunta all’ottava generazione, con la nuova 911 Carrera, lanciata in versione Coupé e Cabriolet, monta un motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri che sviluppa 283 kW (385 CV) di potenza. La Carrera è il modello d’ingresso della gamma 911 ed eroga 11 kW (15 CV) di potenza in più […] L'articolo Porsche 911 Carrera Coupé e 911 Carrera Cabriolet sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Porsche 911 Carrera - l'origine della stirpe : Ci sono voluti circa nove mesi per vedere le versioni base della ottava generazione della Porsche 911, ma ora eccole qui. La Casa di Zuffenhausen ha presentato ufficialmente la 911 Carrera e Cabriolet, senza la “S”, mentre queste ultime erano state svelate lo scorso anno a novembre al Salone di Los Angeles. Il motore sei cilindri boxer biturbo da 3 litri è parente stretto di quello delle “S” ma ha turbocompressori più piccoli e un sistema di ...

Porsche 911<br> - Le Carrera in Italia con prezzi da 108.139 euro : Si arricchisce la gamma della Porsche 911. Accanto alla già disponibile Carrera S da 450 CV viene infatti inserita a listino la Carrera, che sarà ordinabile in Italia in versione coupé e cabriolet con prezzi a partire, rispettivamente, da 108.139 e 122.779 euro. 385 CV per il 3.0 boxer aggiornato. Sulla Carrera il 3.0 boxer biturbo eroga 385 CV e 450 Nm ed è abbinato esclusivamente al cambio automatico doppia frizione Pdk a otto marce. La coppia ...

Porsche - Il giro a Vairano della 911 - VIDEO : Sempre uguale a se stessa e sempre diversa: è la Porsche 911, mito senza tempo che, con la serie 992, si rinnova in innumerevoli particolari, prendendo il posto della precedente 991. Rivista completamente negli interni, sfoggia anche novità tecnologiche come i turbo con valvole wastegate a comando elettrico e lo spoiler posteriore regolabili in base a diversi parametri. Basterà tutto questo per farle battere le rivali nel tempo sul giro del Q ...

Porsche 911 - L'approfondimento tecnico di Paolo Massai - VIDEO : nata sbagliata. Con il motore a sbalzo, al di là delle ruote posteriori. Eppure la Porsche 911 è riuscita a guarirsi e poi a migliorarsi fino a diventare una delle sportive più desiderabili e totalizzanti in circolazione. La sua camaleontica capacità di adattarsi alla guida quotidiana, così come al track day domenicale ormai non fa (quasi) più notizia. A differenza delle sue soluzioni meccaniche che, ancora una volta, stupiscono per originalità ...

Porsche 911 - Sulla RSR aggiornata arriva un nuovo 4.2 aspirato : toccato a Jörg Bergmeister l'onore di guidare in anteprima la Porsche 911 RSR aggiornata al Goodwood Festival of Speed. La Porsche ha voluto presentare in anteprima mondiale la versione da gara all'evento inglese, confermando la completa evoluzione del progetto rispetto al modello introdotto nel 2017. La vettura sarà portata in gara nella categoria GTE del WEC già a partire da settembre, alla gara di Silverstone, mentre è atteso per il ...