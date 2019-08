Piazza di Spagna | «vietato sedersi a Trinità dei Monti» E Sgarbi insorge | «Provvedimento

Piazza di Spagna - vietato sedersi sulla scalinata : Piazza di Spagna, vietato sedersi sulla scalinata Stupore a Roma tra i turisti per la disposizione del nuovo regolamento della polizia urbana a tutela dei 135 gradini patrimonio dell'Unesco di Trinità dei Monti. Sgarbi: "Provvedimento di stampo fascista". Favorevole lo stilista Battistoni: "Piccolo recupero di ...

Vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna. Adesso si potrà solo transitare : Trinità dei Monti, Vietato sedersi. Un divieto, in ottemperanza al regolamento polizia urbana, che metterà “ko” tutti i turisti che non potranno più tornare a casa con una delle foto-ricordo più gettonata.“Signore si alzi, c’è un regolamento - ammonisce l’agente della polizia locale al cronista dell’Adnkronos - non si può stare seduti”. I turisti storcono il ...

Basket - Europei Under 20 2019 : Israele Piazza il bis a Tel Aviv - Spagna battuta in finale. Italia salva - resta in Division A : Va per la seconda volta consecutiva a Israele il titolo europeo Under 20. La formazione allenata da Ariel Beit-Halahmy ha superato nell’ultimo atto la Spagna con il punteggio di 92-84, ripetendo così il successo ottenuto un anno fa a Chemnitz, in Germania. La terza posizione va alla Germania, che toglie per il secondo anno di fila il podio alla Francia, questa volta per 73-65. La finale si gioca sul filo dell’equilibrio per tutti i ...

Valeria Marini - il tuffo a Piazza di Spagna le costa caro : multa e daspo - lei risponde così : Valeria Marini è stata multata per il bagno nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma. La prorompente showgirl aveva scelto la fontana nel cuore della Capitale per improvvisare...

Boom! : in Spagna Los Lobos vincono la cifra record di 6.689.700 euro. In Italia il Nove lo rimPiazza : Los Lobos - ¡Boom! Mentre in Italia il pubblico appassionato di quiz ha seguito per mesi con entusiasmo la lunga partecipazione del “campioncino” Nicolò Scalfi a Caduta Libera, ed ora si sta appassionando con altrettanto interesse alle vicende de I tre forcellini in gara a Reazione a Catena, in Spagna le attenzioni del pubblico di “quizzaroli” sono tutte riservate a Los Lobos, la squadra che da ben due anni gareggia nel quiz ¡Boom! di Antena 3 ...

Valeria Marini - arrivano le scuse dopo il bagno a Piazza di Spagna : “Pagherò” : Valeria Marini, il bagno nella fontana della Barcaccia fa scalpore Il video di Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna ha fatto parecchio discutere. La showgirl stava girando alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta. Ha girato diverse scene nella città di Roma, mettendo piede anche nella fontana che si trova sotto la […] L'articolo Valeria Marini, arrivano le scuse dopo il bagno a Piazza di Spagna: “Pagherò” ...

Valeria Marini multata perchè si è tuffata nella fontana di Piazza di Spagna : Valeria Marini si è tuffata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, nel bel mezzo del balletto per il lanciare il suo nuovo singolo “Me gusta”. La showgirl si è bagnata nelle acque del monumento e ha postato il video su “Instagram”. Il gesto non è piaciuto a tutti. “Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa” scrive un utente; “Ma lo sai che oltre a essere di cattivo esempio per chi ti ...

Valeria Marini si fa il bagno a Piazza di Spagna i social insorgono : La showgirl Valeria Marini stava girando un video musicale, ma da un semplice video, la Marini si è tuffata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, nel bel mezzo del balletto architettato per il lancio del suo nuovo singolo “Me gusta”. La showgirl si è bagnata nelle acque del monumentoe postato il video su “Instagram”. Il gesto non è piaciuto a tutti. “Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa” ...

Valeria Marini dopo il bagno a Piazza di Spagna - multa e daspo - "Azione volgare oltre che illecita" : Sanzione per la showgirl dopo il balletto nella fontana della Barcaccia. Il commento del comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Valeria Marini multata per il bagno nella fontana di Piazza di Spagna : "Mi sembra esagerato" : Daspo urbano e 550 euro di multa per Valeria Marini. Tanto le è costato il bagno 'stellare' nella Barcaccia in piazza di Spagna che aveva scatenato le proteste (ma anche il divertimento) sui social. Il gesto della showgirl, compiuto nella scultura gioiello del Bernini mercoledì sera alle 20.30, è stato ripreso oltre che dagli smartphone dei presenti anche dalle telecamere di videosorveglianza puntate sulla piazza, uno strumento che ha ...

Roma - Valeria Marini fa il bagno nella fontana di Piazza di Spagna : daspo e multa di 550 euro per la showgirl : Ha scelto la Barcaccia e non fontana di Trevi, forse consapevole del temibile confronto con la Ekberg. Ma a Valeria Marini il bagno nella fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti è costato caro: daspo e una multa da 550 euro. Insomma non proprio un epilogo da Dolce Vita. La scorribanda dell’attrice ha preso il via alle 20.30 di ieri in una calda serata Romana: inguainata in un vestito lamè, capelli lunghi al poco vento che ...

Valeria Marini e il bagno nella barcaccia di Piazza di Spagna : nessuna multa (VIDEO) : La stellare Valeria Marini ne combina un'altra delle sue. Siamo in Piazza di Spagna a Roma in un'assolata giornata di Luglio, la gente assiepata sul posto si ritrova improvvisamente la showgirl tuffarsi nella barcaccia situata al centro della Piazza più celebre della capitale. Il video del bagno cult è stato postato dalla stessa Valeria sui suoi profili social scatenando subito proteste e commenti ironici sul web. Vabbe abiti a 50mt, la ...

Valeria Marini - bagno nella fontana di Piazza di Spagna. I social insorgono : «Denuncia?» : Un bagno "stellare". Valeria Marini è entrata nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, a Roma, per promuovere l'uscita del suo nuovo singolo "Me Gusta". La...

Valeria Marini : "Basta plastica" - e si tuffa dentro alla Barcaccia a Piazza di Spagna : Valeria Marini ha seguito l'esempio di Taylor Mega e ha deciso di fare un tuffo nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, Roma. La soubrette ha usufruito del momento per promuovere su Instagram il suo nuovo singolo dal titolo Me Gusta. A darne notizia è il profilo social Gossiptvofficial ch