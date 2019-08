Pg Cassazione | “Rimborsi Lega usati per pagare spese famiglia Bossi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – – Il sostituto procuratore generale della, Marco Dall’Olio, non ha dubbi sulla e falsificazione riguardo alla rendicontazione delle, “finalizzata a ottenere i finanziamenti alla”. E proprio sul piano della trasparenza, secondo quanto previsto dalla legge, “che si viene a realizzare la condotta truffaldina”, sottolinea. Nel corso della requisitoria all’udienza per il processo per truffa ai danni dello Stato in cui sono imputati l’ex leader dellaUmberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito, Dall’Olio si dice d’accordo sulle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Genova e afferma, contro quanto ritiene la difesa, che “non è vero che rendiconti erano generici e non falsi. Ad esempio ci sono i rimborsi agli autisti mentre i soldi ...

