Pernigotti | fonti del Mise | “Accordo raggiunto La produzione continua senza alcun

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Il casosi sblocca.del ministero dello sviluppo economico fanno sapere che è statoun “accordo storico. Laa Novi Ligure e nessun esubero”. L’intesa, sottolineano le stesse, “è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Luigi Di Maio”.sindacali presenti al tavolo delspiegano che sullo stabilimentodi Novi Ligure sono stati siglati due accordi preliminari rispettivamente con Emendatori e Gruppo Spes. Il primo accordo è per la cessione del marchio “Maestri gelatieri” e per le relative strutture commerciali (21 dipendenti) e produttive (15) con iniziodal 1 ottobre 2019. Il secondo è sulla reindustrializzazione delladi cioccolato e torrone. È in fase di valutazione la possibilità che sia un unico soggetto aziendale (una newco) a gestire la...

Cascavel47 : Pernigotti, fonti del Mise: “Produzione continua e nessun esubero. Accordo storico raggiunto grazie al lavoro del m… -