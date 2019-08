Pensioni ultime notizie | Quota 100 | incontro governo-sindacati del 5 agosto

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - pubblica amministrazione rischia blocco : Pensioni ultime notizie: Quota 100, pubblica amministrazione rischia blocco Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli effetti collaterali di Quota 100 sulla pubblica amministrazione e quindi sui servizi al cittadino. L’ingente numero di pensionamenti, mal compensato da un esiguo turnover professionale, rischia di far bloccare un intero comparto. Il maggior numero di prepensionamenti sono da registrarsi negli uffici, nella scuola e nel ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100 e le recenti dichiarazioni esternate dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sulla nuova misura di pensionamento anticipato. Per Zingaretti, infatti, i soldi investiti in Quota 100 sono stati presi dalle tasche degli italiani. Ospite a SkyTg24, ecco cos’ha detto il leader del PD. ...

Pensioni ultime notizie : Durigon “scatta quota 100 per gli statali” : Pensioni ultime notizie: Durigon “scatta quota 100 per gli statali” Oggi giovedì 1° agosto 2019 è un giorno importante per molti dipendenti statali, perché per loro si aprono le porte alla pensione. “Da domani (oggi, ndr) 1° agosto potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego”, ha affermato nella giornata di ieri il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Parlamento. Che poi ha riferito anche di alcuni numeri, ...

Pensioni ultime notizie : esito domande scuola - numero e quando in uscita : Pensioni ultime notizie: esito domande scuola, numero e quando in uscita Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano il numero delle domande presentate dal personale scolastico per accedere alla nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100. Tra i numeri diffusi rientrano le domande presentate entro il 12 dicembre, stando ai requisiti della Legge Fornero, nonché quelle presentate entro il 28 febbraio, ovvero relative ai requisiti ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 sanità e PA - Cisl lancia l’allarme : Pensioni ultime notizie: Quota 100 sanità e PA, Cisl lancia l’allarme La Cisl FP IrpiniaSannio, per voce del suo segretario generale Antonio Santacroce, ha recentemente denunciato un problema generato dall’introduzione di Quota 100 e che investe i settori della sanità, nonché degli enti locali e centralizzati. Proprio in questi comparti, moltissimi soggetti andranno in pensione a 62 anni di età e 38 anni di contributi sfruttando la ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 va abolita subito - attacco di Calenda : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va abolita subito, attacco di Calenda Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni su Carlo Calenda affidate a un post su Facebook relative a Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, le due principali misure varate quest’anno dal governo Lega-M5S. Certamente Quota 100 – molto più del reddito di cittadinanza – è spesso sotto gli attacchi dell’opposizione e non solo. Pesa la sua temporaneità, che ...

Pensioni ultime notizie : incontro Conte-sindacati - ecco le richieste : Pensioni ultime notizie: incontro Conte-sindacati, ecco le richieste Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i sindacati. Al vertice erano presenti, oltre al presidente del Consiglio, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il ministro dell’economia Giovanni Tria, il ministro per il Sud Barbara Lezzi, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 con isopensione e assegno solidarietà : Pensioni ultime notizie: Quota 100 con isopensione e assegno solidarietà Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano un chiarimento dell’Inps per chi percepisce già l’assegno di solidarietà o l’isopensione e sulle possibilità per quest’ultimo di accedere alla nuova misura di pensione anticipata, Quota 100. Stando a quanto riportava il DL n. 4/2019, non sembrava esserci la possibilità di usufruire della nuova possibilità di pensionamento ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - ecco il piano giovani della Fornero : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco il piano giovani della Fornero Proprio ieri avevamo pubblicato un articolo avente come oggetto l’alert della Cgil sulle Pensioni per i più giovani e l’idea di una pensione di garanzia per tutti che potesse dare ai giovani lavoratori di oggi un assegno da 1000 euro al mese alla maturazione dei 66 anni di età o 43 anni di contributi. Il grosso rischio, infatti, è che i giovani di oggi debbano lavorare ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - 162 mila domande a fine luglio - le cifre : Pensioni ultime notizie: Quota 100, 162 mila domande a fine luglio, le cifre Le domande di accesso a Quota 100 sono state inferiori del previsto fino a questo momento e lo stesso è accaduta per l’altra principale misura di questa legislatura, ovvero il reddito di cittadinanza. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio i numeri delle domande di Quota 100 presentate fino a oggi, con il punto aggiornato a fine luglio. Andiamo a ...

Pensioni ultime notizie : risparmi Quota 100 alle famiglie - le proposta FI : Pensioni ultime notizie: risparmi Quota 100 alle famiglie, le proposta FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole dell’esponente di Forza Italia Mariastella Gelmini, che hanno avuto come oggetto di interesse i risparmi garantiti da Quota 100. Due i temi affrontati: da un lato i veri numeri dei risparmi apportati, visto il fatto che sia per Quota 100 sia per reddito di cittadinanza, le domande sono risultate al di sotto delle ...

Pensioni ultime notizie : contributi autonomi abbassano l’assegno : Pensioni ultime notizie: contributi autonomi abbassano l’assegno Il conteggio dei contributi dei lavoratori autonomi è stato l’oggetto della sentenza n. 177/2019 della Corte Costituzionale, con la quale peraltro è stata confermata la tesi già pronunciata lo scorso anno con la sentenza n. 173/2018. In particolare il tema trattato è stato quello dei contributi versati dopo il raggiungimento della pensione, pertanto durante il periodo ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Fornero “non rispetto Salvini persona” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “non rispetto Salvini persona” Ospite nella trasmissione in streaming Scarabeo di FinanzaOnline, Elsa Fornero è stata intervistata su moltissimi temi, tra cui non possono certamente mancare le Pensioni, e in particolare Quota 100, ma anche la politica attuale, con una riflessione senza risparmi sulla persona Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti. Pensioni ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Tria “risparmi di 1 - 5 miliardi nel 2020” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Tria “risparmi di 1,5 miliardi nel 2020” I risparmi conseguiti con Quota 100 e reddito di cittadinanza nel 2019 portati nel 2020 ammonteranno a 1,5 miliardi di euro e anche l’anno prossimo vi saranno degli accantonamenti importanti. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è infatti espresso in merito ai risparmi garantiti dalle due misure attuate dell’esecutivo giallo-verde in un’audizione ...