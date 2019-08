Pazzo agosto | scatta l’allerta meteo In arrivo violente grandinate e nubifragi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Sta per cambiare ancora una volta questa pazza estate 2019. Dopo la grandine e le strade imbiancate in, ecco che una nuova perturbazione arriverà sulla nostra penisola da questa settimana. Potranno tirare un sospiro di sollievo gli italiani che sono in ferie? Si potrà organizzare qualcosa per Ferr, magari una bella cena all’aperto o la classica gita al mare? Lo scopriamo insieme tra pochissimo, ma le cose non sono uguali ovunque. Se state in Lombardia, ad esempio, già da stasera dovete preparare ombrelli e accappatoi perché dalle 18.00 sono provisti intensicon forti raffiche di vento e grandine su tutte le aree alpine e pre-alpine. Un’ondata di instabilità temporalesca che coinvolgerà in particolar modo tutta la fascia bresciana e della gardesana, con un occhio di riguardo all’area compresa tra Lario e Orobie, già sottoposta a intense piogge nei giorni scorsi. ...