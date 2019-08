Parlamentari | che vergogna | lavorano meno dei sindacati Quanto durano le loro ferie

Libri - la riforma che unisce i Parlamentari e divide gli editori. “Ma l’ostacolo maggiore alla lettura sono gli intellettuali” : Una legge che unisce tutto il Parlamento, come mai accaduto in un anno di legislatura a maggioranza gialloverde, ma che divide gli interessati, editori. Si tratta del progetto di legge Promozione e sostegno alla lettura, in queste ore in discussione alla Camera dopo l’approvazione in Commissione Cultura. Testo fortemente voluto da un arco trasversale di forze parlamentari (prima firmataria Flavia Piccoli Nardelli (Pd), relatrice Alessandra ...

Perché il taglio dei Parlamentari non è affatto una buona idea : Il Parlamento costa troppo, i parlamentari sono troppi, la macchina legislativa è lenta e inefficiente: sono queste le motivazioni alla base della riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Ma siamo sicuri che siano motivazioni corrette e condivisibili? Proviamo a capirci qualcosa in più.Continua a leggere

Sea Watch : delegazione di Parlamentari salita a bordo. Delrio : "Restiamo finché non sbarcano" : Una delegazione di parlamentari è salita a bordo della Sea Watch per incontrare i volontari della ong ed avere un quadro più chiaro della situazione: ci sono Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone del Pd, Riccardo Magi dei Radicali e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana).Saliti anche giornalisti, cameramen e fotografi. I parlamentari hanno spiegato di volere “esercitare” le loro “prerogative ...

Csm - Bonafede traccia la riforma : ‘Stop ai Parlamentari che diventano membri laici’. E taglio dei compensi a tutti i consiglieri : Chi entra nel Consiglio superiore della magistratura non deve avere ricoperto ruoli politici elettivi nei 5 anni precedenti. Insomma: mai più parlamentari che diventano membri laici del Csm. E’ la linea che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole assumere per la riforma della legge elettorale per la composizione dell’organismo di autogoverno della magistratura. Per intendersi: se questa norma esistesse già ora, non ...

Chi sono i 12 Parlamentari che il M5S ha perso per strada Senato - ora la maggioranza è appesa a 3 voti Il grafico : Sul tavolo dei probiviri circa 200 casi di possibili nuovi espulsi in tutta Italia a tutti i livelli istituzionali. Ecco i casi che oggi vedono la maggioranza con soli 3 voti di vantaggio

Pd - Zanda fa causa civile a Di Maio : “Ha detto che la mia legge aumenta stipendi a Parlamentari. Deve pagare danni” : Luigi Zanda ha fatto causa a Luigi Di Maio. Il motivo? Il tesoriere del Pd non ha apprezzato i commenti del capo politico M5s, che aveva attaccato la proposta di legge di Zanda (poi ritirata) per collegare gli stipendi dei parlamentari italiani a quello percepito dai deputati europei. “Questa mattina i miei legali hanno depositato presso il Tribunale di Roma gli atti relativi al giudizio civile che ho promosso nei confronti dell’onorevole ...