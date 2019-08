Panamera Hybrid | la Porsche che consuma 3 litri ogni 100 chilometri

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) L’energia del vento è l’elemento dominante che ha dato significato alla prova di guida dellaTurbo S E-Sport Turismo. Sì, perché il vento è l’energia che ha spinto i kitefoil del TrofeoOn Board a oltre 30 nodi di velocità. Tavole che grazie alla trazione del vento e alla pinna immersa nell’acqua navigano a 80 centimetri sul pelo dell’acqua. E sempre il vento è la forza che aziona le enormi pale eoliche delle località montane di Maida, Jacurso, Cortale e Girifalce visibili sin dall’aeroporto di Lamezia Terme dove siamo atterrati per la prova della. Energia rinnovabile che alimenta anche le colonnine elettriche (poche a dir la verità in Calabria) necessarie per ricaricare i 14,1 kWh di potenza della batteria della shooting-brake di Stuttgart. Trofeoon Board presso l’Hang Loose Beach di ...

