Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto | cambiamenti per Leone | Bilancia consapevole

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto da Ariete a Vergine : pagelle - Leone 'otto' : L'oroscopo settimanale dal 5 al 11 agosto 2019 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la prima settimana intera del mese con le ferie. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai primi sei segni dello zodiaco. Volendo 'rinfrescare' un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre : Capricorno instancabile - Cancro geloso : Nella settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, mentre Marte cambia domicilio dal Leone alla Vergine, dove vi sono anche Venere, Sole e Mercurio. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano saranno nei gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Cancro geloso Ariete: spendaccioni. Il passaggio ...

L'Oroscopo settimanale fino al 4 agosto : Leone alla prova - novità per la Vergine : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede qualche chiarimento nei rapporti sentimentali per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritroverà serenità in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi è solo da molto tempo potrà finalmente ritrovare l'amore. Periodo favorevole per i nuovi incontri e per realizzare alcuni dei propri desideri. In ambito ...

Oroscopo domenica 28 luglio : chiusura settimanale perfetta per Acquario e Bilancia : Ultimo giorno della settimana che entra nel vivo. Vediamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 luglio 2019, con amore, lavoro e salute in primo piano in questa nuova giornata della settimana. Con la luna nel segno del Cancro in molti sarete particolarmente vitali in questa domenica di fine luglio. Belle le sensazioni che riguardano il lato amoroso e delle amicizie, soprattutto per i nati in Acquario e Bilancia. A seguire le previsioni del giorno ...

