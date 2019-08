Orecchiette con zucchine saltate in padella | salsiccia panna

Fonte : cosacucino.myblog

(Di martedì 6 agosto 2019)coninTagliate a rondelle lee le fate saltare ina fuoco vivo con olio evo e sale, aggiungete laprecedentemente spellata e sbriciolata quando è cotta aggiungete laè formate una bella cremina (in alternativa potete cuocere laa parte con un po di vino bianco e poi aggiungere alle) nel frattempo cuocete lein acqua bollente, quando è cotta scolatela e buttatela incon il resto degli ingredienti, mettete abbondante parmigiano e mescolate a fuoco vivo. Non fate asciugare troppo la, deve risultare bella cremosa! RICETTA DI Loredana Tommasini‎

_tsukinohime_ : RT @paulmonite: In puglia le mangiano con le orecchiette ma a me non piacciono - 16062017Tzn : RT @paulmonite: In puglia le mangiano con le orecchiette ma a me non piacciono - sutaariku : RT @paulmonite: In puglia le mangiano con le orecchiette ma a me non piacciono -