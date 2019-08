Open Arms | Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla ong spagnola con 121

La Open Arms resta in mare con il decreto di divieto in acque italiane - 121 persone a bordo e nessuna trattativa in corso : Alla luce del decreto sicurezza-bis la situazione della nave umanitaria è particolarmente delicata. Dopo cinque giorni dal soccorso, la Spagna non ha neanche chiesto alla Ue un intervento per una soluzione condivisa. Unhcr: "Preoccupati per le nuove norme antiOng"

Ma quale sicurezza bis? Open Arms pubblica le foto dei naufraghi soccorsi : C’è Hortensia, che è riuscita a scampare alla violenza ma non alla furia di chi, prima di farla imbarcare, le ha versato addosso carburante lasciando che l’acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, “ha bisogno di cure continue”. C’è Marie, della Costa d’Avorio, rapita, violentata, il padre del bimbo che ha in grembo assassinato un mese fa in un attacco al centro di detenzione di ...

Ci risiamo - Open Arms chiede di far sbarcare 121 migranti in Italia o a Malta : Sempre la solita solfa. L'Ong spagnola Proactiva Open Arms ha invitato gli Stati Ue a raggiungere un accordo per permettere ai 121 migranti soccorsi nel Mediterraneo di far sbarcare sul continente. Il fondatore dell'organizzazione, Oscar Camps, ha chiesto una soluzione simile a quella dell'Alan Kurd

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

La Alan Kurdi fa rotta su Malta. Per Open Arms si offre Valencia : Valentina Raffa Le partenze dalle coste libiche non si arrestano. Dopo i diversi gommoni raggiunti nei giorni scorsi dalle navi umanitarie Alan Kurdi della tedesca Sea Eye e la catAlana Open Arms, è salpato ancora un altro gommone con a bordo 75 immigrati, tra cui tre donne. Era in difficoltà a Nord di Farwa, non lontano dal confine con la Tunisia, quando è stato intercettato dalla guardia costiera libica, la Zaouia, appartenente al ...

Open Arms salva 123 migranti - altri due mini sbarchi a Lampedusa : Non si ferma il flusso di migranti nel Mediterraneo. Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa la Open Arms ha soccorso 123 persone.

La nave Open Arms ha soccorso 123 migranti : anche donne incinte e bambini : L’imbarcazione della ong spangola ha recuperato migranti da due imbarcazioni al largo della Libia: «Non si sarebbero salvati»

Ong Open Arms chiede porto sicuro : Italia emette divieto e Spagna pronta a maxi-multe : La nave Ong Open Arms è nel Mediterraneo e porta con se oltre 100 migranti salvati, in più riprese, in mare. chiede un "porto sicuro" ed è per questo che c'è attesa di capire se, ancora una volta, un'imbarcazione delle organizzazioni non governative proverà ad approdare in Italia, nonostante il pugno duro utilizzato da Matteo Salvini e dal governo Italiano non paia destinato a cambiare il trend. Al momento si è già conoscenza del divieto di ...

Migranti - Open Arms soccorre 124 persone e cerca “un porto sicuro”. Il Viminale firma il divieto d’ingresso : Sono 124 i Migranti a bordo della nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms intervenuta in due diversi naufragi tra la serata di giovedì e la mattina di venerdì. Nella prima operazione di soccorso, secondo quanto riferito dal fondatore dell’organizzazione, Oscar Camps, l’equipaggio ha avvicinato un gommone in avaria a circa 70 miglia dalle coste di Zuwarah (Libia), in acque internazionali, e la sua posizione è stata segnalata ...

