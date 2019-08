Ok definitivo a legge sullo sport

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma, 6 ago. – (AdnKronos) – Ladelloora è realtà. Non è bastato il monito del Cio, che in una lettera a Giovanni Malagò è arrivato a paventare il rischio di una sospensione del Coni, per spingere il governo a un’ulteriore riflessione a tempo quasi scaduto. Dopo il sì della Camera, il disegno diriportante ‘deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamentoivo, di professioniive nonché di semplificazione’, è stato approvato oggi anche dal Senato con 154 voti favorevoli, 54 contrari e 52 astenuti. Nell’acceso dibattito politico in aula che ha preceduto la votazione non sono però mancate polemiche da parte dell’opposizione e riferimenti ai pesanti rilievi arrivati sul tavolo del Coni da Losanna. Nella missiva il Cio ha manifestato a Malagò la sua “seria preoccupazione” per alcune ...

