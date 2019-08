Nuove tutele Rider 2019 | cosa cambia per permessi e retribuzione

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 6 agosto 2019)perRaggiunta l’intesa tra Movimento 5 Stelle sui; dopo la falsa partenza con il Decreto Dignità, nei prossimi giorni, con l’approvazione del Decreto crisi d’impresa dovrebbero essere ampliate leper i collaboratori con i ciclofattorini in testa.: copertura Inail Il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, ha anticipato lepreviste per i lavoratori delle piattaforme di food delivery. Innanzitutto, quelle assicurative; infatti, dovrebbe essere introdotta anche per loro la copertura obbligatoria Inail (contro gli infortuni) che sarà quindi a carico dell’impresa; poi rimborsi spese, assistenza sanitaria e salario minimo. Per quanto riguarda il salario si parla di un misto di paga oraria e a cottimo che, quindi, non viene eliminata come ...

