Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) Esiste da anni una sottocultura di persone che hanno deciso di farla finita con il. Non si tratta di disadattati o protestanti nei confronti delle multinazionali dell'igiene, ma persone che seguono una determinata convinzione scientifica. Chi ha teorizzato la tecnica del non-lavaggio è un ingegnere chimico di nome David Whitlock, che ad oggi non usada circa 15 anni. Niente puzza, secondo quanto racconta, perché si cambia regolarmente i vestiti, niente sporcizia, semplicemente la sua pelle dopo qualche mese ha raggiunto una sorta di equilibrio con quei batteri che ci vivono costantemente addosso e che non sono sempre necessariamente cattivi. Uno studio che è diventato anche un business con la fondazione, nel 2013, della AOBiome, azienda biotecnologica con sede a Boston focalizzata sulla trasformazione della salute umana attraverso prodotti che ripristinano i batteri ...

italianaradio1 : Nuove testimonianze sugli effetti benefici del lavarsi senza usare il sapone - Grigiopel : RT @Noninfluente: Nuove testimonianze sugli effetti benefici del lavarsi senza usare il sapone - cyberanimax : -