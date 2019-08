Nuove regole Serie A 2019-2020 | falli di mano | rigori e punizioni Le novità

Palermo : Nuove regole su abusivismo - Comune incontra vertici Fipe : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Lotta all’abusivismo in ambito commerciale ma anche le nuove regole della movida. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra gli assessori del Comune di Palermo al Decoro urbano Fabio Giambrone e alle Attività economiche Leopoldo Piampiano e i responsabili locali della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) guidati da Antonio Cottone. La Federazione ha chiesto al Comune un ...

Palermo : Nuove regole su abusivismo - Comune incontra vertici Fipe (2) : (AdnKronos) – La Fipe ha anche manifestato la disponibilità a collaborare alla creazione di un sistema di “certificazione” che faciliti le attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, tramite un “bollino di qualità e completezza di documentazione” che la stessa organizzazione rilascerebbe ai propri associati, previa verifica del rispetto delle norme e del possesso dei requisiti di ...

L’FCC dichiara guerra a spoofing di messaggi e robocall internazionali con Nuove regole : Dall'FCC, l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, arrivano nuove regole per limitare l'utilizzo delle tecniche di robocall internazionali e spoofing di SMS L'articolo L’FCC dichiara guerra a spoofing di messaggi e robocall internazionali con nuove regole proviene da TuttoAndroid.

Pronto soccorso - al via le Nuove regole : cambiano i codici d’emergenza con numeri e colori : Rivoluzione in corsia: è arrivato il via libera alle nuove linee di indirizzo nazionali sul triage ospedaliero, il sistema utilizzato per smistare i pazienti che si rivolgono al Pronto soccorso. In seguito a questo accordo tra lo Stato e le Regioni, l'Italia si uniforma alle regole impiegate nella maggior parte degli altri Paesi: per prima cosa vengono adottati dei codici numerici a cui si potranno abbinare dei colori, con lo scopo di ottenere ...

Nuove regole al Pronto Soccorso. Cinque codici - entrano arancione e azzurro : Pronto soccorso si cambia. Sono stati introdotti i nuovi codici numerici da 1 a 5 a cui le Regioni potranno associare un diverso codice colore: rosso per un’emergenza che necessita di un accesso immediato; arancione per urgenze che vanno gestite entro brevissimo tempo; azzurro per interventi che vanno gestiti entro un’ora; verde per urgenze minori da gestire entro due ore; bianco per interventi non urgenti da gestire entro quattro ...

Le Nuove regole sui monopattini elettrici a Milano : Sono in vigore da qualche giorno e ne permettono un uso MOLTO limitato, in attesa che il comune installi decine di cartelli

L’accecante bellezza della Scala dei Turchi verso l’Unesco - da oggi Nuove regole : La Scala dei Turchi è sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi non solo della Sicilia ma dell’Italia intera. Con la sua roccia bianca e un mare cristallino è un’attrazione per migliaia di turisti. Su quella che è una delle spiagge più belle del mondo ora arrivano nuove regole ferree contro gli incivili. La Scala dei Turchi, la caratteristica scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare tra Realmonte e Porto Empedocle, ...

Nuove regole per i campi sintetici : “fondamentali per tutelare la salute dei calciatori” : La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con l’approvazione del nuovo regolamento sui campi in erba artificiale, è la prima istituzione sportiva in Europa che ha reso obbligatorio il trattamento con detergenti igienizzanti. Questi appositi prodotti si sono dimostrati efficaci e devono essere attestati dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi Erba Artificiale) della Lega Nazionale Dilettanti (LND). “Un’ottima decisione che merita un ...

Falli di mano - punizioni e rigori : le Nuove regole del calcio : Il calcio ha cambiato le sue regole. E ovviamente anche la Serie A si adeguerà. Le novità non sono poche. rigori Il portiere potrà tenere un solo piede sulla linea. Se si muove in anticipo e respinge, il rigore sarà ripetuto e il portiere sarà ammonito. Alla seconda ripetizione, quindi, dovrebbe scattare l’espulsione. Ma al Mondiale femminile la Fifa ha optato per il congelamento dei cartellini. punizioni e barriere Non si potranno più ...