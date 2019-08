Nella guerra del tonno Sardegna batte Sicilia

Trump continua a gettare benzina sul fuoco Nella guerra commerciale con la Cina con nuove tasse : Sembra non conoscere tregua la guerra commerciale che da tempo vede contrapposti gli Stati Uniti e la Cina. Il presidente Trump dopo alcuni segnali di distensione delle scorse settimane, ha pensato bene di gettare ulteriore benzina sul fuoco, applicando nuovi dazi doganali. A essere colpiti saranno circa 300 miliardi di dollari di prodotti provenienti dalla […] L'articolo Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale ...

Su laF in autunno : Victoria 3 - La Guerra dei Mondi e un viaggio Nella scuola italiana : LaF autunno 2019 palinsesto: serie tv da best-seller con Victoria, La Guerra dei Mondi e Stockholm Requiem; produzioni originali come Prof – La scuola siamo noi e Fuori La Voce Un autunno ricco su laF la tv di Feltrinelli presente su Sky al canale 135 con i programmi che vanno ad arricchire anche l’On Demand di Sky e sono disponibili in streaming su Sky Go. Un intrattenimento culturale all’insegna delle grandi serie tv ...

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse Nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...

Justin Bieber e Demi Lovato Nella guerra tra Taylor Swift e Scooter Braun - cosa sta succedendo e perché : Una nuova acerrima faida sta scuotendo lo showbiz americano, quella tra Taylor Swift e Scooter Braun che sta coinvolgendo anche alcuni artisti rappresentati dal manager, tra i più potenti del settore discografico, come Demi Lovato e Justin Bieber. A far scoppiare il caso è stata la notizia che la società Ithaca Holdings di Braun ha comprato da Scott Borchetta l'etichetta Big Machine Label Group per 300 milioni di dollari. In questo modo, i ...

Stallo Sea Watch - Nella "guerra alle Ong" Salvini e Di Maio ritrovano l'armonia : Hanno trascorso un'altra notte in mare i 42 migranti salvati dalla nave che ha forzato il blocco e si è avvicinata al porto...

Guerra tra bande in Brianza : 12 arresti Nella Gomorra nordafricana : Claudio Carollo Un blitz dei carabinieri ha fermato una Guerra per lo spaccio in Brianza che aveva la sua base tra i fabbricati dell'ex Snia a Varedo L'operazione è stata chiamata "Gommorakesh", una Guerra tra bande criminali nordafricane per il controllo dello spaccio in Brianza. I carabineri di Desio hanno fatto irruzione nell'ex Snia di Varedo arrestando 12 persone, tranne una donna italiana, tutte di nazionalità nordafricana, ...

Armi - Londra sospende vendita ai sauditi : “Non considerate violazioni e ricadute sulle vittime civili Nella guerra in Yemen” : “Nel processo decisionale il governo ha compiuto un errore di diritto riguardo a un aspetto significativo”. Ovvero “non è giunto a valutazioni conclusive sul fatto che la coalizione guidata dai sauditi avesse commesso violazioni del diritto internazionale umanitario in passato, durante il conflitto in Yemen, e non ha fatto nessun tentativo di giungervi”. I ministri, cioè, non hanno valutato correttamente il contributo ...

La guerra civile in Siria raccontata Nella serie tv Fertile Crescent con James Purefoy : Non sarà un'impresa semplice, ma Fertile Crescent proverà a raccontare l'orrore della guerra civile in Siria in una serie tv con James Purefoy. Il titolo è ancora provvisorio, ma l'ordine da parte di Hulu è ufficiale: si tratta di una serie drammatica di 8 episodi coprodotta da Masha Productions, Spiro Films, Haut et Court TV, Arte France e Fremantle. Questa produzione internazionale ha lo scopo di raccontare - si spera il più ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra Nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...