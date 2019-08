Nel governo ridotto a reality show regna Rocco Casalino

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. ToniNelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Tav - ToniNelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. PatuaNelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

ToniNelli : “Salvini minacci chi vuole - il governo non cadrà per la Tav” : Il ministro ha dichiarato che la mozione sarà discussa in Parlamento «con tranquillità»

Tav - ToniNelli : mozione? Non mina Governo : 12.24 Sulla Tav, il ministro dele Infrastrutture Toninelli, spiega che la mozione dei Cinque Stelle "impegna il Parlamento e non il Governo", che per questo "non cadrà". "Il Parlamento è il luogo in cui è stato approvato quell'accordo e il Parlamento deciderà". E aggiunge: "Salvini minacci chi vuole". "Come ministro ho cercato di far capire che cosa prevedeva l'accordo,la parola passa al Parlamento,ma come M5S non mi stancherò mai di dire che ...

Lega-M5s - il governo non cade Nel giorno del decreto Sicurezza : tutto merito di Fi eFdi : Che il governo debba superare sul decreto Sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171

Tav : PatuaNelli - ‘sì Lega viola contratto governo’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Nel contratto di governo non c’è scritto che il Tav va fatto così com’è, piuttosto c’è ‘l’impegno a ridiscutere integralmente il progetto’. Mentre oggi il Carroccio vuole votare per il progetto originario della Torino-Lione. E questa sarebbe sicuramente una violazione del contratto”. Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in ...

Calenda su Scalfarotto in carcere e Gozi Nel governo in Francia : 'Vette di stupidità' : Carlo Calenda, negli ultimi mesi, è stato senza dubbio una delle voci più critiche nei confronti del Partito Democratico. Fa effetto che si dia questa definizione a chi, di fatto, può essere un considerato un militante 'dem', ma serve a sottolineare quanto l'ex Ministro si sia dimostrato attento a segnalare quelli che, secondo lui, sarebbero comportamenti e modi di fare sbagliati che, ad oggi, sono alla base della regressione del consenso avuta ...

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive Nel collegio di Brecon e Radnorshire : la maggioranza di governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione : Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il Governo italiano vara divieto di ingresso Nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Sicilia : Musumeci - 'vacanze? governo continua Nel suo lavoro' : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Beato chi va in vacanza! Il governo della Regione, invece, continua nel suo lavoro. L'assessore Pierobon è al ministero dell'Ambiente, Armao e Messina sono in Conferenza Stato-Regioni per discutere della partecipazione della Sicilia all'Expo di Dubay nel 2020, io e Fal

Chi è Sandro Gozi - l'uomo di Renzi finito Nel governo di Macron : A scorrere il profilo di Sandro Gozi viene in mente il titolo di un pezzo di Gianna Nannini, "Ragazzo dell'Europa". E, in effetti, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio italiano passato a palazzo Matignon, ha sicuramente un profilo molto internazionale, per formazione accademica, storia personale e politica. Questo, tuttavia, non lo mette al riparo dalle critiche di chi, tra i partiti di maggioranza e opposizione, ha visto nel suo ...

Le liti Nel governo sul decreto giustizia e la morte del figlio di bin Laden : DALL'ITALIA Ancora liti nel governo sul decreto giustizia di Bonafede. Nel momento in cui questo giornale va in stampa è ancora in corso il Consiglio dei ministri sul provvedimento. In mattinata Salvini aveva definito la riforma “acqua fresca”. La risposta di Di Maio: “Nessuno blocchi un testo ep

Il governo vacilla - resa dei conti M5s-Lega Nel Cdm : Sul tavolo la riforma della Giustizia e le Autonomie. Il rischio rottura è dietro l'angolo. Salvini impietoso sul primo tempo: la riforma di Bonafede è acqua