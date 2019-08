Nato in Ghana | volontario della Croce Rossa in Italia | Sporchi la divisa che

Fonte : repubblica

(Di martedì 6 agosto 2019) Le continue offese razziste a Umar Ghuni, 25enne milite a Loano, nel savonese, raccontati dagli altri volontari: "Lui riesce a sorridere e dice che sono cose normali perché è nero"

