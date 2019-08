Napoli | uno spot per avere cura dello stadio San Paolo

Casting di tifosi del Napoli per un film e di mimi per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di tifosi, tra cui sono ben graditi anche gli ultras, della squadra di calcio del Napoli per la realizzazione di un importante film che verrà poi girato nel capoluogo partenopeo. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi mimi ambosessi per l'opera teatrale Aida, di Giuseppe Verdi, da mettere poi in scena nell'ambito del Festival Verdi a Busseto e in vari teatri della ...

Il Napoli rovina la festa per i 120 anni del Marsiglia : Payet tira uno schiaffo ad Insigne - gli animi si accendono! [VIDEO] : Il Napoli batte il Marsiglia in amichevole nella serata in cui i francesi festeggiano 120 anni dalla fondazione del club: nel finale lo schiaffo di Payet ad Insigne rischia di far scoppiare una rissa Finale ad alta tensione nell’amichevole fra Marsiglia e Napoli. Partita che di ‘amichevole’ ha davvero ben poco visto che al Velodrome si festeggiano i 120 anni di storia dell’OM. I francesi vogliono dunque fare bella ...

Kiss Kiss Napoli – Caputi : “Per avvicinarsi all’idea di Ancelotti al Napoli serve uno di questi profili” : Massimo Caputi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato arrivato ormai nel clou per gli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Avere un allenatore che conosce già la rosa a disposizione è un vantaggio. Il Napoli quasi certamente virerá su un 4-2-3-1, che sembra fatto per caratteristiche a calciatori come James o Lozano. A mio avviso arriverà certamente uno dei due, servirebbero al Napoli per essere più vicino al tipo ...

Il Mattino – Napoli - passi avanti nel gioco : così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti : Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ scrive sulla nuova disposizione tattica del Napoli Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. “È stato il ritiro dell’evoluzione tattica del Napoli. Il 4-4-2 ha fatto ...

Mário Rui : “Al Napoli sto bene. Le critiche? le accetto solo per il campo. La concorrenza con Ghoulam è uno stimolo” : È un Mário Rui sereno, sorridente, disponibile quello che si presenta ai nostri microfoni e quelli di alcuni colleghi dopo l’allenamento mattutino a Carciato. Il portoghese, che sembrava ad un passo dall’addio, ha conquistato non solo la conferma in squadra ma anche le attenzioni positive dei tifosi qui a Dimaro Folgarida. Le critiche eccessive sembrano soltanto un ricordo lontano che però non ha dimenticato: “Le critiche ...

Palmieri : “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi : pronta una mossa di Ancelotti” : Palmieri: “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti” “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse ...

Da Milano – Icardi - Inter pronta a fare uno sconto al Napoli per non darlo alla Juve! : Inter, caso Icardi Il Giornale si sofferma sulla situazione Icardi ne parla Gianni Visnadi. Ecco quanto si legge sul quotidiano. Il centro dell’estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile. L’Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo ...

Netflix a Dimaro : uno speciale sul Napoli? : Ieri, a Dimaro, erano presenti anche dei rappresentanti del gruppo Netflix. La loro presenza non è passata inosservata, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che parla di un incontro con De Laurentiis: “Dopo lo sbarco su Amazon, il club sonda il colosso della distribuzione su internet di film o altri programmi di intrattenimento a pagamento. Il Napoli anche su Netflix, una suggestione che può dare la cifra delle nuove iniziative che il club ...

CorSera – Icardi-Napoli - si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… : CorSera – Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Voci e rumors di calciomercato si susseguono senza soste. I nomi accostati al club partenopeo li conosciamo e sullo stato delle trattative conosciamo ogni dettagli. Ma ogni giorno porta novità. È il caso di Mauro Icardi. L’ attaccante argentino apre uno spiraglio al club ...

As : Napoli pronto a chiudere James per 35 milioni se il Real concede uno sconto : As oggi rilancia la possibilità Napoli per James Rodriguez. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, ci sarebbero ancora gli estremi per un passaggio del colombiano in azzurro, motivo per cui il presidente De Laurentiis non ha smesso di sperare. Il nodo fondamentale della vicenda è la richiesta del Real ritenuta eccessiva dal club che punta, come precisato da De Laurentiis, ad acquistare un secondo attaccante dopo James. Proprio in ...

Universiadi - Basile : “A Napoli serve uno stadio con la pista” : “Sul San Paolo deciderà la politica d’intesa con il Napoli. Quello che posso dire che in una città come Napoli uno stadio con la pista d’atletica in grado di ospitare grandi eventi internazionali ci deve essere”. Lo ha detto il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile nel corso della conferenza stampa di chiusura delle Universiadi rispondendo a una domanda dei cronisti dopo che ieri il presidente ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Intrigante la scelta Elmas - é uno che puó essere la rivelazione” : Paolo Del Genio, ha commentato il prossimo acquisto del Napoli Elmas sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli : “Elmas? Non lo conosco ma mi piace molto l’idea di acquistare giocatori di cui non si conoscono le potenzialità, parliamo di un classe 99 che è apprezzato in tutta Europa. Avessimo preso Pulgar avremmo già capito che sarebbe stata la quarta scelta a centrocentrocampo, nel caso di Elmas entriamo nel campo delle ...

Mauro Icardi e il Napoli sono fatti l'uno per l'altro : Che legame sarebbe quello tra Mauro Icardi da Rosario e Napoli, intesa come squadra, e Napoli la città? Funzionerebbe? Premessa: è probabile che Icardi non vada al Napoli, che la suggestione sia destinata a rimanere tale, i segnali portano lui, Wanda Nara e famiglia verso ovest, verso Torino, Sarri (che lo ha sempre desiderato) e Cristiano Ronaldo (che proverà a farselo andare bene). Eppure quella di Icardi a Napoli è una ...