Musica | 25 anni fa moriva Domenico Modugno

La Differenza è il nuovo album di Gianna Nannini registrato a Nashville - nel regno della Musica analogica : Il nuovo album di Gianna Nannini arriva a novembre, lo annuncia l'artista. Dopo aver raccontato sui social dello scontro con la medusa viola e del suo "occhio semichiuso" e della sua "fronte horror" Gianna Nannini aveva anticipato che oggi avrebbe comunicato qualcosa di molto importante. L'annuncio è arrivato puntuale questa mattina: l'artista ha un nuovo album in programma, che verrà rilasciato nel periodo autunnale. Il 15 novembre è la ...

Lutto nel mondo della Musica : morto a 39 anni dj Luca - in arte Shake The Rockfather : Luca Casalucci, trentanove anni, è andato a dormire nella sua abitazione di Musile di Piave e non si è più risvegliato. Originario del Trevigiano, era molto conosciuto tra la Marca e il Veneziano, sopratutto nel mondo della notte. Probabilmente è stato stroncato da un malore. Tanti i ricordi sui social. Classe 1980, originario di Monastier, Luca in arte dj Shake The Rockfather, era conosciutissimo nei locali tra la Marca e il veneziano dove ...

Amy Winehouse : 8 anni fa se ne andava la 'Leonessa' della Musica : Il 23 Luglio 2011 Amy Winehouse venne trovata morta nella sua dimora a Camden Town: ad otto anni da quel triste giorno la vera causa della sua morte non è mai stata propriamente accertata. Vi sono state tantissime indagini per scoprire cosa fosse realmente successo e in che misura l'alcol abbia influito sulla sua morte, mentre i familiari hanno sempre ritenuto che sia morta per bulimia, della quale soffriva sin da quando era ...

GIANNI MORANDI/ Le sue canzoni patrimonio della Musica pop - Techetechetè Superstar - : GIANNI MORANDI protagonista di una puntata speciale di 'Techetechetè Superstar': con 50 milioni di dischi venduti è uno dei pilastri della musica italiana

10 anni di Arena Derthona con i big della Musica : sul palco Mannoia - Subsonica - Ex-Otago e Snarky Puppy : Appuntamento dall'11 al 14 luglio a Tortona, in provincia di Alessandria, con la nuova attesissima edizione dello show...

Tornare agli anni Ottanta con un lettore di Musicassette in Bluetooth : Non sappiamo se sia solo una casualità oppure una scelta programmata, ma con il ritorno delle musicassette a ridosso dei quarant’anni celebrati nei giorni scorsi dal Walkman, non c’è dubbio che questa sia la settimana della nostalgia musicale. Dopo il campione di vendite firmato Sony, adesso tornano le audiocassette grazie a It’s ok, supporto per i vecchi nastri che sfrutta la connettività Bluetooth 5.0 per ascoltare le canzoni degli anni ...

Quarant'anni di Walkman : la rivoluzione della Musica 'portatile' : Se non lo avessero inventato, oggi forse non esisterebbero i servizi streaming. "Diventerà la colonna sonora della nostra vita", disse la Sony che lo lanciò nel 1979. Così quella macchinetta con le cuffie ci fece camminare ballando

Musica e soldi : quanti ne giravano negli anni 70 e quanti ne girano ora : La Musica è intimamente attratta dal denaro. «All’idea di quel metallo portentoso, onnipossente, un vulcano la mia mente già incomincia a diventar», cantava Figaro, Il barbiere di Siviglia di...

Erica Mou è un genio Musicale : l’ho capito dieci anni fa e lo penso ancora : Lei è splendida. Fin dal primo giorno che l’ho incontrata. Erica Mou è una cantautrice unica per tutto ciò che compone, per come lo canta e lo racconta. In questo momento sta vivendo a Londra e, forse anche per quello, ha appena pubblicato “A ring in the forest”, un brano in inglese. Era una bimbetta di 18 anni quando un pomeriggio del 2008 salì sul palco del Roxy Bar, in una di quelle rassegne per artisti emergenti che organizzo ogni ...

A Palma Campania un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar perché non riusciva a dormire per la Musica alta : Sabato sera a Palma Campania, in provincia di Napoli, un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar vicino casa sua, e ha ferito altre due persone: non riusciva a dormire per la musica troppo alta, ha

Salvini : dopo 70 anni in molte zone di sinistra è cambiata la Musica : Roma – “Buongiorno Amici, dopo 70 anni a Ferrara, Forlí e in tante altre citta’ dove governava da sempre la sinistra da oggi cambia la musica! GRAZIE!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: dopo 70 anni in molte zone di sinistra è cambiata la musica proviene da RomaDailyNews.