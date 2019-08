Milan | Suso sarebbe cedibile nonostante la stima di Giampaolo | Correa vuole i rossoneri

Milan - Giampaolo blinda Suso e Biglia al prezzo di una dolorosa cessione : sorpresa - chi sta per andarsene : La rosa del Milan, nonostante i molti acquisti, deve ancora essere puntellata. Servono soldi in cassa, però. E stando alle ultime indiscrezioni, due nomi che venivano dati in uscita sarebbero stati blindati da mister Marco Giampaolo: Suso e Lucas Biglia, infatti, non si toccano. Restano, li vuole l'

Milan sconfitto ai rigori dal Manutd in Icc - brilla Suso : Milan sconfitto ai rigori dal Manutd in Icc, brilla Suso. Altra prestazione convincente, sul piano del gioco, del nuovo Milan targato Marco Giampaolo.

Milan-Manchester United - Giampaolo blinda Suso : “sono innamorato di lui - mi fa impazzire e non voglio che vada via” : L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ...

Milan - Giampaolo blinda Suso : “è un fuoriclasse” : Sconfitta per il Milan contro lo United ma buone indicazioni per Giampaolo soprattutto da Suso. ”E’ un fuoriclasse – rimarca l’allenatore del Milan in conferenza dopo la sconfitta ai rigori contro il Manchester United -, e’ un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla societa’ e a lui. Non e’ un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed e’ uno ...

LIVE Milan-Manchester United 1-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Suso ristabilisce la parità! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Ottimo triangolo tra Castillejo e Borini: grande spirito di sacrificio sin qui. 36′ Murato McTominay: ottimo lavoro di Calhanoglu in difesa. 34′ Verticalizzazione interessante di Suso per Piatek: ottima tattica del Manchester United che lo becca in offside. 33′ Il Manchester United attende la mossa del Milan: ritmi blandi ora a Cardiff. 31′ Il Milan ha ...

Calciomercato Milan - il Siviglia vuole Suso. Lopetegui : “Perfetto per il nostro modo di giocare” : Un’altra pretendente per Suso, tra i calciatori non sicuri di rimanere al Milan. Secondo ‘Marca’, il Siviglia è molto interessato al calciatore, richiesto espressamente dal tecnico Lopetegui. L’ex allenatore di Spagna e Real Madrid, ha allenato il calciatore del Milan quando era in Nazionale, e non ha fatto mistero che gli piacerebbe averlo in Andalusia. “Suso è un giocatore che conosciamo bene dalle categorie ...

Calciomercato Milan – Occhio alla difesa : Rugani più di Demiral - Fazio contropartita per Suso : Il Milan attivo sul mercato alla ricerca di un difensore: la Juventus non vuole cedere Demiral, ma potrebbe lasciar partire Rugani; la Roma vuole Suso e potrebbe utilizzare Fazio come contropartita Mentre il capitolo attaccanti sembra essersi arenato, con l’affare Andrè Silva-Monaco saltato definitivamente e quello Cutrone-Wolverhampton fermo sulla distanza fra le parti riguardante il prezzo, il Milan cambia reparto e punta sui ...

La Roma in trattativa col Milan - pressing su Suso. Caos Chiesa-Fiorentina : Venerdì scorso alla presentazione di Hernandez e Krunic, i neo acquisti del Milan, il dt Maldini aveva avvisato: «Vedo grande fretta ma il mercato chiude il 2 settembre. Abbiamo l' esigenza di intervenire, ma sbagliando il meno possibile». Parole che a distanza di cinque giorni suonano obsolete. I r

Milan pronto a cedere Suso - la Roma propone cinque contropartite : Nzonzi pedina di scambio : Suso è tra i principali indiziati a lasciare il Milan questa estate e il suo agente Alessandro Lucci è in trattative con i rossoneri per decidere il suo futuro. Le trattative finalizzate al rinnovo contrattuale sono fallite, dunque la cessione sembrerebbe essere l'unica soluzione. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' recentemente si è tenuto un altro incontro: il Milan sarebbe pronto a valutare le offerte della Roma per lo spagnolo. ...

Calciomercato Milan News/ La Roma offre Nzonzi per Suso - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Milan - Marco Giampaolo promuove Suso trequartista e inguaia Maldini : "Chiede a lui". Superstar in arrivo? : "Suso mi ha dato grande disponibilità, sta lavorando molto bene nel ruolo di trequartista, è un giocatore forte nell'uno contro uno, ha letture e visione di gioco, sa guardare avanti: sono soddisfatto, può fare la differenza. Poi per gli sviluppi di mercato e le situazioni che sono sopra di me dovet