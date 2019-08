Meteo | allerta Estofex per il Nord Italia | attenzione a grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” per temporali : Allerta Meteo Veneto – Nuova ondata di maltempo in arrivo nell’area dolomitica del Veneto, con temporali e rovesci probabilmente da domani 6 agosto, a partire dalla tarda mattinata. In considerazione dei fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per criticità idrogeologica nel bacino dell’Alto Piave. Il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per le province di Arezzo - Firenze e Siena : Una perturbazione in transito sull’Italia del Nord interesserà marginalmente anche le zone interne della Toscana: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo che dalle 13 fino alle 22 di oggi interessa in particolare le province di Arezzo, Firenze e Siena. E’ atteso un aumento locale delle condizioni di instabilità, con temporali e occasionali colpi di vento e ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preallarme fino alle 20 di oggi : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Vene-H (Piave Pedemontano) e Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni dell’ARPAV indicano per il ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per forti temporali : A causa dei rovesci temporaleschi che, a partire da ieri sera, si sono riversati sulla fascia alpina e prealpina dell’occidente lombardo, in particolare nella provincia di Lecco, si sono cumulate precipitazioni massime di 94 millimetri. Le maggiori criticità sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e Casargo. In quest’ultimo sono state evacuate, in via precauzionale, 14 persone (turisti e abitanti sono stati ...

Meteo - primo weekend di partenze e Italia divisa in due : caldo al Sud - allerta al Nord : Temporali, fulmine e grandine su al Nord (con allerta Meteo in quattro regioni) e temperature africane al centro-sud: agosto...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Allerta Meteo per Temporali al Nord 2 Agosto 2019 : Il Centro Funzionale Nazionale di Protezione Civile ha emesso il seguente avviso di criticità per una rapido passaggio perturbato, che interesserà nella giornata odierna le regioni settentrionali apportando precipitazioni a carattere di rovescio e Temporali. I fenomeni risulteranno sparsi e di estenderanno dall’arco alpino alla pianura Padana e su parte del medio versante adriatico. Durante l’evento non si esclude la ...

Maltempo : allerta Meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità arancione a Milano - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo arancione a Milano a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha comunicato in una nota Palazzo Marino. A emanare l’Allerta arancione per temporali forti è stata la protezione civile regionale “in conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio, con una possibile intensificazione sul territorio milanese a partire da mezzanotte”. La stessa protezione civile ha emanato ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...