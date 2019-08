Maurizio Landini | Legge Bilancio “Tavolo vero a Palazzo Chigi”

Autonomia - Maurizio Landini (Cgil) : “Questo Paese è già abbastanza diviso. Progetto va bloccato” : "Questo Paese è già abbastanza diviso, non serve dividerlo ulteriormente. Il Progetto dell'Autonomia differenziata va bloccato". Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commenta così l'incontro di oggi fra governo e sindacati sul rilancio del Mezzogiorno. Un tema che non poteva evitare la discussione sull'Autonomia, uno dei picchi della tensione fra le forze di maggioranza.Continua a leggere

Maurizio Landini : Sea Watch “legge sbagliata va cambiata” : Maurizio Landini: Sea Watch “legge sbagliata va cambiata” Il tema del giorno non può che essere il caso della Sea Watch. La capitana Carola Rackete è stata tratta in arresto nella notte del 28 giugno, dopo aver speronato l’imbarcazione della guardia di Finanza che si era interposta per evitare l’attracco. Tanto dal mondo della politica come della società civile, c’è stata una manifestazione massiva tanto a favore come ...

Maurizio Landini : "Hanno chiuso i porti ma i giovani del Sud vanno via" : “Hanno chiuso i porti ma sono i giovani del Sud che se ne vanno via dal nostro paese, altri Paesi usano l’intelligenza dei nostri giovani per far funzionare meglio i loro Paesi, qualcuno lo dovrebbe spiegare al ministro Salvini”. Dal palco di Reggio Calabria, dove la Triplice dei sindacati si è riunita per la manifestazione nazionale “Ripartire dal Sud”, Maurizio Landini attacca l’esecutivo ...

Cgil - Maurizio Landini umiliato dai compagni : mezzo sindacato vota la Lega di Matteo Salvini : Mentre Maurizio Landini, segretario della Cgil vuole lo sciopero generale contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, un sondaggio Ipsos rivela che alle elezioni europee quasi il 40 per cento degli iscritti al suo sindacato ha votato i giallo-verdi e il gradimento personale del leader della

Maurizio Landini : "Rottura tra rappresentanza politica e lavoro" : “C’è una rottura tra rappresentanza politica e lavoro”. A dirlo è il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Mezz’ora in più su RaiTre.Landini spiega: “Il Governo ad oggi con i sindacati non ha mai voluto discutere e ha fatto le leggi e i provvedimenti senza mai discutere con i sindacati. Da febbraio si stanno riempiendo le piazze con scioperi per chiedere di poter discutere”.Il ...