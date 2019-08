Maurizio Costanzo a Fiorello | “Torna a fare televisione”

In Onda su La7? "Unico punto di riferimento della politica in tv" : David Parenzo promosso da Maurizio Costanzo : In queste serate estive, mi sono ritrovato a pensare che senza le repliche di Don Matteo, Il Paradiso delle Signore o altre soap, alcuni canali sarebbero veramente in affanno. D'altra parte, si sa, d' estate si propone sempre lo stesso palinsesto. Segnalo Narcotica, in Onda su Raitre, il mercoledì a

"Diario" di Maurizio Costanzo. L'omicidio del carabiniere? Ombre e prezzi da pagare : Bentrovati. Oggi, primo di agosto, debutta questo “Diario” che mi auguro vi tenga compagnia. Il “Diario” parla delle notizie più eclatanti dettate dall’attualità o anche di quelle più nascoste. E’ eclatante, è quasi ovvio ripeterlo, l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello. E’ vero, ci sono tante

Maria De Filippi/ 'Direttrice di rete? Mai - Maurizio Costanzo è finito in ospedale!' : Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Dagli esordi in tv, alle caramelle al limone, sino al futuro in Mediaset

Temptation Island - la sentenza di Maurizio Costanzo : "Cosa merita il programma di Filippo Bisciglia" : Continua, con successo, il lunedì sera su Canale5, Temptation Island. È un programma che verifica rapporti sentimentali con la prova di incontri maschili o femminili su una bella spiaggia della Sardegna. Temptation potrebbe avere un'edizione invernale, anche se gli amori fioriscono e finiscono più f

Paolo Brosio/ L'attacco al Maurizio Costanzo Show : 'Aiuta prima le famiglie italiane' : Paolo Brosio, un 2019 da protagonista grazie a L'Isola dei Famosi: il siparietto con Del Debbio e l'ospitata al Maurizio Costanzo Show in cui fu attaccato: 'Aiuta prima le famiglie italiane'

Totti e Ilary Blasi - il gesto che piace proprio a tutti : parla Maurizio Costanzo : Francesco Totti e Ilary Blasi piacciono proprio a tutti: il gesto dell’ex calciatore Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Da quando sono diventati molto più attivi sui social network, inoltre, l’amore dei fan è aumentato: sono tutti pazzi delle cene a casa Totti e delle vacanze […] L'articolo Totti e Ilary Blasi, il gesto che piace proprio a tutti: parla Maurizio Costanzo ...

Mediaset : Giampiero Mughini e la Luna - il giudizio di Maurizio Costanzo : Bisogna riconoscere che Techetecheté, d' estate, ha molto successo. Ma, quest' anno, c' è una novità: il sabato, l' appuntamento con le teche Rai è più articolato, più lungo. Di conseguenza, va ancora meglio in termini di ascolto, come è accaduto di recente ad una puntata dedicata a Gianni Morandi.

La Sirenetta diventa nera - Maurizio Costanzo dice la sua : Ariel, la famosa Sirenetta, sarà nera. La polemica è esplosa, Maurizio Costanzo dice la sua Quando la Disney ha annunciato che per il film Ariel la Sirenetta sarebbe stata interpretata da Halle Bailey, il mondo si è diviso in due. La motivazione? L’attrice che è stata scelta per interpretare la celebre principessa ha la pelle […] L'articolo La Sirenetta diventa nera, Maurizio Costanzo dice la sua proviene da Gossip e Tv.

Morte Camilleri - il ricordo di Maurizio Costanzo : “E’ stato uno dei più grandi raccontatori del secolo” : Maurizio Costanzo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il celebre giornalista ha ricordato Andrea Camilleri: “Camilleri l’ho conosciuto tantissimi anni fa quando ho cominciato a muovere i primi passi in Radio Rai e lui era un regista, lì, della Rai. Quando poi ho iniziato il Costanzo Show quotidiano lui venne in trasmissione, io ...

Barbara D’Urso è insostituibile - parola di Maurizio Costanzo : Nonostante i suoi programmi siano stati tutti confermati, Barbara D'Urso potrebbe scegliere se condurre o meno "Domenica Live". Maurizio Costanzo non ha dubbi in proposito! "Barbara è insostituibile". Sta diventando virale la dichiarazione di Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso. Un attestato di stima e di affetto, ma soprattutto una seria opinione professionale. Durante la presentazione degli ultimi palinsesti, Piersilvio Berlusconi ...

Alessia Marcuzzi torna all’Isola dei Famosi : Maurizio Costanzo è contrario : Maurizio Costanzo non approva il ritorno di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi Il ritorno dell’Isola dei Famosi e la nuova conduzione di Alessia Marcuzzi ha stupito tutti. Per mesi si è parlato di una sospensione del reality show dopo le ultime polemiche che hanno travolto il programma. Prima il canna-gate con Francesco Monte e Eva […] L'articolo Alessia Marcuzzi torna all’Isola dei Famosi: Maurizio Costanzo è ...

“Ma che fai?”. Quella foto di Maurizio Costanzo senza veli - in piscina con Maria De Filippi. : Nell’era dei social non si può stare un attimo tranquilli. Neanche la coppia Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, due storici volti della nostra televisione. Perché ai tempi di Facebook, Instagram, Twitter, ognuno di noi ha la possibilità di vedere qualsiasi cosa di relativo ai vip del nostro tempo. E anche se il giornalista non ha profili social e la conduttrice di Amici e C’è posta per te è molto riservata, qualcosa trapela sempre, in un modo ...

Ezio Greggio - brutte insinuazioni sulla fidanzata : Maurizio Costanzo chiarisce tutto : Divampano le polemiche per la presenza della fidanzata di Ezio Greggio Romina Pierdomenico, soubrette ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella nuova edizione de La sai l’ultima?. Com’è noto la showgirl è la fidanzata di Ezio Greggio anche se il conduttore ha precisato che non è stato di certo l

San Costanzo. L’imbianchino Maurizio Olivieri travolto e ucciso sulle strisce a Fano : Tragico incidente mortale venerdì mattina sulla strada Flaminia all’altezza di Rosciano di Fano. Nell’impatto è morto Maurizio Olivieri, imbianchino di