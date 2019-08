Martedi 6 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Tornano forti temporali sulle Alpi - martedì 6 Agosto : Una vasta depressione atlantica con minimo sul Regno Unito è in avvicinamento sulla nostra penisola e richiama aria piu’ umida ed instabile sui nostri settori Alpini. Avremo infatti nella giornata odierna 6 Agosto un calo dei geopotenziali con possibilità di temporali forti su Alpi e preAlpi ma anche le pianure limitrofe. In queste zone infatti avremo un potenziale d’innesco moderato attorno ai 1500J/kg e una discreta ...

SPIRITO LIBERO - anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni fiction SPIRITO LIBERO, trama della seconda puntata in onda martedì 13 agosto 2019, in prime time su Canale 5: Una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un riavvicinamento con i fratelli e il resto della famiglia. Alexandra chiede a Imgard, la madre adottiva, il proprio certificato di nascita, sperando di poter risalire alla madre biologica. Ma il certificato non reca ...

VELVET COLLECTION 2 : anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION 2 in onda martedì 13 agosto 2019 su Rai 1 in prima serata: Guai in vista alla Galleria VELVET: dopo aver scoperto che Mateo (Javier Rey) ha sottratto dei documenti dai suoi uffici, Omar (Andrés Velencoso) annulla la commessa per la realizzazione dell’abito di Farah Diba. A questo punto, Clara (Marta Hazas) chiede aiuto ad Eduard, che riesce ad organizzare una cena per tentare di far cambiare ...

Spirito Libero : anticipazioni episodi di martedì 13 agosto 2019 : Spirito Libero - Fiction Canale 5 Nel martedì estivo di Canale 5 tengono banco le avventure di Alexandra Winkler (Julia Franz Richter), protagonista di Spirito Libero, nuova serie tv drammatica austriaca. Un’unica stagione, composta da otto episodi, chiamata ad intrattenere i telespettatori per tre settimane. A seguire, trovate le anticipazioni episodio dopo episodio. Spirito Libero: anticipazioni episodi di martedì 13 agosto ...

Velvet Collection 2 : anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto 2019 : Velvet Collection 2 Dieci episodi, suddivisi in cinque prime serate, compongono la seconda stagione di Velvet Collection, diretta da Gustavo Ron e Jorge Torregrossa e trasmessa lo scorso anno da Movistar+. La serie, spin off di Velvet, ambientata a Barcellona e non a Madrid come l’altra, era stata inizialmente riconfermata per una terza stagione, ma poi la Bambú Producciones ha deciso di concludere le vicende della Galleria con uno ...

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto : i numeri vincenti di oggi martedì 6 agosto 2019 : Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto, l'ultima estrazione in diretta su Today.it. Nessun 6 né 5+1. E il jackpot sale ancora

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 6 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Samba, Pazze di me, Magic Mike, Fabrizio De André - Principe Libero, Beverly Hills Chihuahua, L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere, A Perfect Getaway.

Tornano forti temporali sulle Alpi - martedì 6 Agosto : Una vasta depressione atlantica con minimo sul Regno Unito è in avvicinamento sulla nostra penisola e richiama aria piu’ umida ed instabile sui nostri settori Alpini. Avremo infatti nella giornata odierna un calo dei geopotenziali con possibilità di temporali forti su Alpi e preAlpi ma anche le pianure limitrofe. le aree a rischio col 2 a maggior rischio temporali severi indicati da Estofex In queste zone infatti avremo un ...

Programmi TV di stasera - martedì 6 agosto 2019 : In Onda Rai1, ore 21.25: Velvet Collection Una richiesta particolare (2×1): Un console iraniano chiede a Clara e al suo staff di organizzare una sfilata privata per un personaggio molto in vista del suo paese. Intanto Mateo rientra dall’Inghilterra per capire se il matrimonio con Clara ha ancora un futuro. Non ci sono miglioramenti per le condizioni di Raul e il medico suggerisce di intervenire chirurgicamente. Rai2, ore 21.20: ...

VELVET COLLECTION 2 : anticipazioni prima puntata di Martedi 6 agosto : anticipazioni prima puntata VELVET COLLECTION 2, in onda martedi 6 agosto 2019 su Rai 1 in prima serata: La famiglia di VELVET, capeggiata da Clara (Marta Hazas), riceve uno degli incarichi più misteriosi della sua storia: i protagonisti della nuova stagione vengono infatti convocati nel più assoluto segreto nel consolato iraniano dove verranno poi ricevuti dall’ambasciatore in persona, Omar Ahmadi (Andrès Velencoso). L’ambasciatore ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...