Marc Marquez MotoGP | GP Austria 2019 | “Sarà una gara interessante al Red Bull Ring”

VIDEO Marc Marquez : “Mi sento bene con la moto ma sull’elettronica c’è ancora un po’ da lavorare” : È un Marc Marquez insaziabile quello che si presenta ai microfoni della stampa dopo la sesta vittoria stagionale arrivata nel GP della Repubblica Ceca 2019 di motoGP, lo spagnolo sa di aver portato a casa una fondamentale vittoria ma pensa che alla sua Honda serva ancora qualche miglioramento nell’elettronica. “Dovevo partire forte perché temevo la rimonta delle Yamaha ma la gara è stata strana, il ritmo non era buono. Dovizioso era ...

VIDEO Andrea Dovizioso spiega dove fa la differenza Marc Marquez : Il secondo posto conquistato oggi è il massimo possibile che Andrea Dovizioso potesse raggiungere nel corso del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP. Il pilota forlivese nulla ha potuto contro l’ennesimo trionfo di Marc Marquez, un pilota che sta scrivendo la storia della MotoGP e, volta dopo volta, i record della classe regina. L’analisi del portacolori della Ducati punta l’attenzione sul modo di guidare dello ...

VIDEO Marc Marquez - caduta-non caduta nel GP di Repubblica Ceca : salvataggio miracoloso - poi la vittoria : Marc Marquez ha vinto il GP di Repubblica Ceca dominando la gara in lungo e in largo, lo spagnolo è scattato dalla pole position e non ha più mollato la prima posizione surclassando tutti gli avversari. Il centauro della Honda è stato praticamente perfetto ma ha tremato a nove giri dal termine quando ha perso il controllo della sua moto per un istante e ha rischiato di cadere. Di seguito il VIDEO della caduta-non caduta di Marc Marquez nel GP di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Rins? Normale episodio da gara in pista” : Una pole position semplicemente pazzesca quella di Marc Marquez, nel decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP a Brno (Repubblica Ceca). In condizioni molto complicate, l’asso della Honda ha saputo rifilare distacchi incredibili a tutti, rendendosi però protagonista anche di un episodio particolare con Alex Rins, nel quale anche la personalità del campione del mondo in carica è venuta fuori. Una situazione valutata da Marc, come qualcosa di ...

MotoGp – Screzi in pista tra Marquez e Rins a Brno - Alex non le manda a dire a Marc : “non ha rispetto!” : Rins duro contro Marc Marquez: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo gli Screzi in pista col connazionale della Honda Con Marc Marquez non ci si annoia mai: lo spagnolo della Honda ha conquistato una stratosferica pole position oggi a Brno nonostante le condizioni complicate dell’asfalto in Repubblica Ceca, ma è stato anche lo Screzio con Rins a rendere il sabato pomeriggio ceco ancora più bollente. AFP/LaPresse I due spagnoli ...