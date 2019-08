Manovra | Salvini alle parti sociali | “Manca manodopera | colpa attribuita al Reddito” E

La Manovra 'anti-Tria' di Salvini : "Non può essere il gioco delle tre carte" : Matteo Salvini, nel suo incontro con le parti sociali, torna a parlare di manovra. E la sua idea sembra essere lontana da quella del ministro Tria: “La situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente”, ha detto il ministro dell’Intero, sottolineando che servono “investimenti”. La manovra, ha continuato, non può essere un “gioco delle tre carte”. Un modo, questo, ...

Lo “schiaffo” di Landini a Salvini : “Della Manovra io parlo con Conte” : Oggi il segretario ha incontrato il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi: «Vera discussione a fine agosto, inizio settembre»

Bruno Vespa : "Salvini - senza un governo compatto la Manovra coraggiosa non si fa : a quel punto vai alle urne" : "Fatto 100 il prodotto interno lordo 2007 dei quattro principali paesi europei, oggi l'Italia è a 96, la Spagna a 100 (quindi ha recuperato tutto), la Francia a 110, la Germania a 115.Fossi al vertice del governo, guardando la tabella pubblicata dal New York Times, uscirei di casa ogni mattina con l

Meraviglia che i sindacati si presentino da Salvini il 6 agosto per parlare di Manovra : Salvini ci riprova. Dopo aver convocato a luglio le parti sociali al Viminale, sede del ministero dell’Interno, per una riunione a cui hanno partecipato solo gli esponenti della Lega, adesso chiede un nuovo incontro per il 6 agosto. Il motivo è discutere della manovra che il governo dovrà fare a settembre.Ora, come è stato abbondantemente notato in occasione del precedente incontro, non si è mai visto nulla del ...

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

