Maltempo | violenta grandinata a Bolzano | strade imbiancate e allagamenti FOTO e VIDEO

Maltempo - violenta grandinata in provincia di Como : fiumi di ghiaccio : Una grandinata senza precedenti è stata registrata nelle scorse ore a Magreglio, in provincia di Como. In poco tempo le strade sono state invase dal ghiaccio, tanto che il comune ha dovuto far entrare in azione ruspe per sgomberare le strade. (immagini da instagram e facebook) L'articolo Maltempo, violenta grandinata in provincia di Como: fiumi di ghiaccio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allerta Meteo - violenta ondata di Maltempo in arrivo : colpirà tutt’Italia - Lunedì 15 e Martedì 16 saranno 2 giorni da incubo [MAPPE] : Nuova Allerta Meteo per l’Italia si prepara a vivere una nuova violenta ondata di maltempo che determinerà fenomeni Meteo estremi in tutto il Paese tra Lunedì 15 e Martedì 16 Luglio, nei giorni centrali dell’estate. Dovrebbe essere il periodo più caldo della stagione e, invece, avremo piogge, temporali e un netto calo delle temperature che crolleranno in tutto il Paese fino a 7-8°C al di sotto rispetto alle medie del periodo, come se ...

Maltempo - violenta grandinata in Abruzzo : 18 feriti e auto distrutte : Maltempo, violenta grandinata in Abruzzo: 18 feriti e auto distrutte. Chicchi di grandine grandi come arance. Traffico in tilt e allerta meteo gialla

Maltempo Pescara : nubifragio dopo la violenta grandinata - strade come fiumi : dopo la violentissima grandinata che ha causato danni e feriti, Pescara ha affrontato un fortissimo temporale: gli allagamenti si registrano ovunque, le strade si sono trasformate in fiumi, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell’ospedale civile. Numerosi i disagi alla viabilità: i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono andati in tilt Nella zona dei colli il manto stradale è rimasto danneggiato. L'articolo ...

Maltempo - chicchi di grandine grossi come arance : feriti e danni per violenta grandinata a Pescara : violenta ondata di Maltempo, come da previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata, con chicchi del diametro da 3 a 5 cm. Diciotto le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, ...

Maltempo - violenta grandinata nel pomeriggio a L’Aquila. Temporale furioso in serata a Vicenza [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo a macchia di leopardo varie zone d’Italia, innescato dal gran caldo che prosegue imperterrito e che aumenterà ancora (soprattutto al Centro/Sud) nei prossimi giorni. Oggi pomeriggio una violenta grandinata, seguita da abbondante pioggia e forte vento, ha colpito L’Aquila dopo le 17:30 facendo crollare le temperature da +34°C a +19°C in meno di quaranta minuti! Molte le strade invase dall’acqua, ...

Maltempo : da inizio estate una violenta grandinata al giorno : “Dall’inizio dell’estate quest’anno si è registrata una violenta grandinata al giorno in Italia dove il verificarsi di eventi estremi è diventato ormai la norma“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base della banca dati europea ESWD realizzata in occasione della perturbazione che ha colpito nuovamente il nord Italia, dal Piemonte all’Emilia, dal Trentino alla Lombardia. “La grandine – sottolinea la Coldiretti – ...

Maltempo - violenta grandinata a Bologna e a Modena : diversi feriti : Maltempo, violenta grandinata a Bologna e a Modena: diversi feriti Chicchi grandi come noci e venti fino a 111 km/h hanno interessato l’Emilia Romagna nel primo pomeriggio di sabato. Auto danneggiate e persone al pronto soccorso: per fortuna i feriti sarebbero tutti lievi Parole chiave: ...

