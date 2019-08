Maltempo | rischio temporali forti Milano | monitorati Seveso e Labro

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : Maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo del weekend : rischio tornado sulle coste - minacce piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Maltempo - allerta per temporali e grandinate in arrivo : l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo in arrivo nelle regioni del Centro Nord dove a partire da questa sera e per tutto il weekend sono attesi temporali accompagnati da nubifragi e violente grandinate. La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla ed arancione in 5 regioni, dal Veneto all'Emilia Romagna, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige.Continua a leggere

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo in arrivo : sarà un weekend terribile - “vite umane a rischio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : allarme arancione per Martedì - “vite umane a rischio” a causa dei fenomeni estremi [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali dell’Italia, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del Centro, fino a giungere in serata sul Meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul ...

La maggior parte dei comuni italiani è a rischio idrogeologico in caso di Maltempo : gli ulivi proteggono dai pericoli : “L’ulivo rappresenta una risorsa importante contro il rischio di dissesto idrogeologico e per realizzare piani di recupero del territorio. Circa 175 milioni di ulivi (il 71% del totale) si trovano infatti su aree collinari (60%) o in montagna (11%) per complessivi 780 mila ettari. Sono piante che rappresentano un prezioso alleato perche’ riducono il pericolo di frane e smottamenti”. E’ quanto dichiarato da Unaprol a ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Nuova ondata di Maltempo : previsti nubifragi e violente grandinate. Ecco le regioni a rischio : Nuovi aggiornamenti sul fronte meteo e nuovi allarmi da parte di meteorologi e Protezione Civile. Perché stando alle previsioni annunciate in queste ore il maltempo non dovrebbe lasciare in pace la nostra penisola. Anzi, dovrebbe addirittura peggiorare. A partire da domani infatti, comincerà una Nuova ondata di pioggia e temporali, che va ad aggiungersi ad una settimana terribile da questo punto di vista con acquazzoni e mareggiate. Vi abbiamo ...

Meteo - blitz del Maltempo con rischio temporali e nubifragi : le zone colpite : Lunedì maltempo su tante regioni. Gli esperti di 3bMeteo: "Precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di...

Maltempo - in arrivo temporali con nubifragi e grandine : l’elenco delle regioni a rischio : Da lunedì 15 luglio il Maltempo tornerà ad abbattersi sull'Italia, a cominciare dalle regioni del Nord-Ovest: tra le più colpite da temporali, raffiche di vento e rischio allagamenti ci sono Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Giù anche le temperature, con le massime che non supereranno i 28 gradi. Attenzione anche al Sud.Continua a leggere

Meteo - è di nuovo allerta per la costa adriatica : rischio di Maltempo estremo con venti distruttivi - nubifragi - grandine e tornado : allerta Meteo – Inizia un altro weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Una profonda depressione persiste sulla metà orientale dell’Europa con un’onda breve pronunciata sui Balcani occidentali e l’Adriatico. Ad ovest, una dorsale si espande dal Nord Atlantico sull’Europa occidentale e il Mediterraneo meridionale-sudoccidentale. Una piccola ma profonda bassa pressione attraversa la Penisola Iberica. Le zone MDT/ENH ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo Maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

Allerta Meteo - sarà una domenica di Maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...