Maltempo | nubifragio a Bolzano | alberi sradicati e danni | paura tra i turisti FOTO e

Forte Maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Maltempo - nubifragio a Bolzano : grandine e raffiche di vento. VIDEO : Maltempo, nubifragio a Bolzano: grandine e raffiche di vento. VIDEO Strade allagate e imbiancate, rami spezzati e alberi schiantati a terra. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 72 chilometri orari Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo Toscana : Arezzo saluta la vittima del nubifragio - folla ai funerali : Arezzo saluta la vittima del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città: una folla di amici ha gremito la cattedrale di Arezzo per l’ultimo saluto a Carlo Pergentino Tanganelli, il pensionato e dirigente sportivo aretino di 72 anni morto per essere stato travolto dal fango. Il funerale è stato celebrato dall’arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana che lo ha definito “una vittima innocente di un disastro dove non possono ...

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.‘Oggi pomeriggio un geologo della Regione ...

Maltempo : nubifragio a Vicenza - oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco : Vicenza, 31 lug. (AdnKronos) - Sono state oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa dei Vigili del fuoco per il forte temporale che poco dopo le ore 13 hanno interessato la provincia di Vicenza in particolar modo la zona Pedemontana Veneta interessando i comuni di Schio, Thiene, Torrebe

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

Maltempo : nubifragio con grandine a Torino - una donna ferita da un albero caduto. FOTO : Maltempo: nubifragio con grandine a Torino, una donna ferita da un albero caduto. FOTO Pioggia e forte vento si sono abbattuti sul capoluogo piemontese, causando allagamenti e disagi. Diversi rami sono caduti in città e sulla Tangenziale Nord. Problemi anche nella provincia e all'aeroporto: alcuni voli dirottati su Genova e Milano ...

Maltempo Torino : voli dirottati a causa del nubifragio : Nella serata di ieri alcuni voli diretti a Torino sono stati dirottati in via precauzionale a causa del nubifragio: i velivoli in arrivo a Caselle da Napoli e da Fiumicino sono stati dirottati su Genova, mentre il volo proveniente da Amsterdam ha fatto scalo a Malpensa. Il nubifragio ha causato danni nel capoluogo piemontese: rami e alberi hanno invaso i binari del tram linea 4. Alcuni alberi sono caduti sulla tangenziale nord, all’altezza ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Maltempo - bomba d’acqua su Avola : allagamenti e auto trascinate in mare dal nubifragio : Un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città costiera siracusana riversando al suolo in pochi minuti una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in torrenti. Numerosi allagamenti e auto trascinate via dalla corrente tra cui una che addirittura è stata scaraventata in mare.Continua a leggere