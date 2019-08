Maltempo | frana vicino Cortina | chiusa la statale di Alemagna 

Maltempo - frana vicino a Cortina : chiusa la statale di Alemagna : Forte Maltempo nel Bellunese dove si stanno verificando violenti temporali. Il Maltempo interesserà il Veneto anche domani, come prevede l’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale. A causa di una colata di fango e detriti, in località Acquabona nei pressi di Cortina d’Ampezzo (Belluno), è stata chiusa temporaneamente la statale 51 di Alemagna. Lo rende noto l’Anas che segnala come il traffico è ...

Maltempo - vento e pioggia colpiscono la Lombardia : allagamenti a Milano - frana sulla Gardesana e alberi caduti a Bergamo : I temporali colpiscono la Lombardia. Nel primo pomeriggio vento e pioggia sono arrivati a Milano, provocando la caduta di rami di alberi, allagamenti di cantine e di alcune strade che hanno creato disagi al traffico. Prima il Maltempo aveva colpito la zona orientale della Regione: sulla statale Gardesana occidentale, in provincia di Brescia, una frana ha investito la strada all’altezza di Limone sul Garda. A Bergamo invece le raffiche ...

Forte Maltempo in Lombardia : frana interrompe la strada statale Gardesana : Infiltrazioni d'aria più fresca in quota che precedono un più marcato cavo d'onda atlantico atteso nella giornata odierna hanno determinato lo sviluppo di temporali prefrontali nel corso della...

Maltempo Trentino : violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Maltempo - terrore sulle Dolomiti : frana investe motociclisti : Nubifragio alle 16 di oggi, 26 luglio 2019, ha dato il via a movimenti franosi sulla strada per passo Pordoi, ad Arabba, e quella del Valparola, a Cortina. Ieri un temporale ha causato...

Strade franate - coltivazioni distrutte Governatore Marsilio traccia primo bilancio danni Maltempo : Pescara - "Strade franate, tombini saltati, palazzi e abitazioni danneggiati, così come edifici pubblici, scuole, monumenti come ci segnalano a Vasto (Chieti), danni all'ospedale di Pescara, ma anche al comparto agricolo flagellato da questa grandine con vigneti, e terreni coltivati a frutteti ed ortaggi distrutti". Questo un primo bilancio tracciato dal Governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione ...

Maltempo Lazio : frana a Viterbo - due donne intrappolate nel fango : Una frana di grosse dimensioni ha invaso la strada provinciale Valle di Vico, a Viterbo, oggi pomeriggio. La terra ha invaso entrambe le corsie, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. In particolare due donne sono rimaste intrappolate dal fango ma sono state salvate dagli agenti della polizia stradale che ha offerto loro anche alcuni indumenti per coprirsi dal freddo. A causa dello smottamento di terreno, tra San Martino ...

Si muove la maxi frana del Ruinon dopo il Maltempo dei giorni scorsi : strada chiusa - Valfurva semi-isolata : Il maxi-dissesto del Ruinon, dopo la recente ondata di maltempo, caratterizzata da violenti acquazzoni, ha dato chiari segni di risveglio. E la frana, dal 2006 costantemente monitorata in tempo reale con sofisticate apparecchiature dai tecnici di Arpa Lombardia, ha fornito alle “sentinelle” regionali dati preoccupanti, al punto da spingere oggi il sindaco di Valfurva (Sondrio), Angelo Cacciotto, a sospendere anche le due finestre di ...

Maltempo - caos sull’A5 Torino-Aosta : chiusi 18 chilometri di autostrada per rischio frana : Traffico in tilt sull'A5 Torino-Aosta, dove sono stati chiusi 18 chilometri in entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin per frana in località Chiappetti a Quincinetto, che ha cominciato a scendere verso valle nelle prime ore di questa mattina, probabilmente a causa delle piogge prolungate delle ultime ore.Continua a leggere

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : in corso la messa in sicurezza - 16 sfollati : In corso a Formazza le operazioni di messa in sicurezza della zona di frazione Ponte, dove vi sono tuttora 16 sfollati a causa del distacco di una frana nella notte tra lunedì e martedì: lo smottamento ha lambito le case e interrotto la SS659. Volontari della protezione civile del Verbano Cusio Ossola stanno rimuovendo fango e detriti. A seguito di rilievi effettuati con l’elicottero si è confermato quanto geologi e tecnici della Regione ...

Maltempo - frana in via Mala : sarà chiusa per una settimana : Restera’ chiusa almeno per una settimana la Via Mala, interrotta ieri da una frana causata dal Maltempo. Criticita’ si registrano anche sulla strada che collega Dezzo a Borno: la strada non e’ attualmente percorribile, ma la situazione dovrebbe risolversi prima rispetto a quella della Via Mala. L’unica strada d’accesso alla valle di Scalve, per il momento, resta dunque quella del Passo della Presolana. L'articolo ...

Maltempo a Brescia - frana a Mazzunno : VIDEO : Maltempo a Brescia, frana a Mazzunno: VIDEO Le squadre di soccorso sono al lavoro per i disagi causati da alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Oltre 60 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco nel Bresciano Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : notte fuori casa per 16 persone : Sedici persone hanno trascorso la notte fuori casa, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Il sindaco Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a domani. Nel corso della giornata odierna è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : abitanti ancora fuori casa : Continuano le misure cautelative per gli abitanti residenti nelle case di Ponte, frazione di Formazza, evacuate la scorsa notte per una frana. I cittadini rimarranno fuori ancora casa: sedici persone alloggeranno infatti da parenti in attesa che migliorino le condizioni meteo. “Per garantire sicurezza dovremo prima ripulire il canalone dal quale si sono staccati sassi e limo, trascinati a valle dalla pioggia intensa”, spiega Bruna ...