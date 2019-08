Maltempo | alluvione a Casargo nel Lecchese | frana investe il paese | 50 persone evacuate

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Nelilha causato gravi disagi ache questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Ilha sferzato l’Alta Valsassinando il. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, dove il fango ha travolto una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm. Le maggiori criticità sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e; in quest’ultimo sono state, in via precauzionale, 14(turisti e abitanti sono stati ospitati in altre strutture o presso parenti), ma in totale lesono 50. Lo rende noto la Sala operativa Regionale, coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, che annuncia anche un sopralluogo ...