Social World Film Festival 2019 programma giornaliero e ospiti dal 27 Luglio al 4 agosto a Vico Equense : Social World Film Festival 2019 programma giorno per giorno Comincerà sabato 27 luglio fino al 4 agosto una delle rassegne più interessanti dell’estate. A Vico Equense, località immersa nella ...

SuperQuark – Quinta puntata del 31 Luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Quinta puntata | 31 luglio 2019 Apre la Quinta puntata il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – ...

IL CALENDARIO DI Luglio 2019 : Eccovi, come sempre, il CALENDARIO delle uscite mensili in sala. Di seguito, tutti i film al cinema a LUGLIO 2019

Ciné – Giornate di Cinema 2019 - a Riccione dal 2 al 5 Luglio : Dal 2 al 5 luglio, torna a Riccione Ciné – Giornate di Cinema: è giunta alla nona edizione la manifestazione estiva dell’industria Cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio. Occasione per fare il punto sulla prossima stagione Cinematografica, vedrà anche moltissimi ...

Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato : Alcune persone in Cina cercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (foto: Yang Bo/China News Service/VCG via Getty Images) Se a Luglio vi è sembrato di soffrire il caldo molto più che nelle estati precedenti, non vi siete sbagliati: i ricercatori del programma Copernicus dell’Unione europea, nato per monitorare i cambiamenti climatici, hanno appena stabilito che quello appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato. Questo ...

Secondo Jetcost Roma tra le mete preferite dagli italiani ed europei per Luglio 2019 : Si scelgono ancora una volta mete nazionali per le vacanze Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Roma, che risulta, infatti, tra le 5 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bologna, Lamezia Terme, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai ...

Viaggi & Turismo : Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per Luglio 2019 : Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Lamezia Terme, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai Viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 ...

Luglio 2019 un altro mese eccezionale per il clima della Terra : il più caldo di sempre - temperature bollenti nell’Artico [DATI] : Il programma Copernicus climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ogni mese pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Focus ascolti TvBlog : i programmi più visti di Luglio 2019 - Temptation island al top : Oggi nella nostra speciale rubrica di Focus ascolti andremo a vedere quali sono stati i programmi (non le emissioni) più visti del mese di Luglio 2019 che da pochi giorni abbiamo archiviato. Al primo posto programma Re dell'estate 2019 troviamo Temptation island che nelle 6 emissioni andate in onda nello scorso mese ha ottenuto una media di 3.770.000 telespettatori ed il 23.53% di share. La durata media di ogni singola puntata è stata di 184 ...

Luglio 2019 da record : è stato il mese più caldo mai registrato al mondo : Ha battuto le temperature da record del Luglio 2016. Ma per gli esperti, le temperature sono destinate ad aumentare. Un Luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di Luglio "è stato il più caldo mai registrato".\\ In generale, Luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma ...

Luglio 2019 il mese più caldo mai registrato a livello globale : Secondo i dati diffusi dalla rete di osservazione satellitare della Terra Copernicus, Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato in tutto il mondo, appena sopra Luglio 2016. “Luglio è generalmente il mese più caldo dell’anno nel mondo, ma secondo i nostri dati è stato anche il mese più caldo mai registrato a livello globale, con un margine molto piccolo“, ha spiegato Jean-Noel Thepaut, capo del programma di ...

Luglio 2019 - il mese più caldo di sempre : come ha stravolto il nostro futuro (in peggio) : Il caldo estremo ha raggiunto livelli tali per cui il Luglio 2019 appena concluso è stato il mese più caldo della storia. La causa è il riscaldamento globale da noi provocato e ciò a cui stiamo assistendo è un momento di svolta per la nostra storia: tra la Siberia che brucia e la Groenlandia che si scioglie, ecco cosa rischiamo.Continua a leggere

Report del Tornado di Fiumicino 28 Luglio 2019 : Il Weekend del 27 / 28 Luglio 2019, ha visto lo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi a seguito dell’arrivo in sede mediterranea di una massa d’aria più fresca che è scorsa su una già presente massa d’aria più calda che ha prodotto in precedenza una forte ondata di calore. L’atmosfera con questo transito, si è resa fortemente instabile permettendo così lo sviluppo di temporali intensi che hanno prodotto grandine, ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 Luglio 2019. Manifest chiude al 10.8%. SuperQuark 13.7% - Maria Teresa 7.3% : Manifest - Josh Dallas e Athena Karkanis Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.187.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Maria Teresa ha raccolto davanti al video 1.264.000 ...