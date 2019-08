Lombardia | accordo con Università Cattolica e 150mila euro per convegni sui longobardi

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Milano, 6 ago. (AdnKronos) –tra la Regionee l’del Sacro Cuore di Milano per ‘ricordare’ i. In occasione dei 1450 anni dall’arrivo del popolo longobardo in Italia (568-569) – anniversario che ricorre quest’anno – sosterranno iniziative congiunte per “promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza della civiltà longobarda”.Una delibera approvata della Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, mette a disposizionedi risorse per la realizzazione di ricerche e, pubblicazioni, iniziative ed eventi per il triennio 2019-2021, a fronte di una spesa complessiva di pari entità prevista dal Piano pluriennale dell’Ateneo milanese. “All’antica tribu’ germanica dei ...

