LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 6 agosto | Bertocchi-Verzotto puntano il podio Alle

10.26: Grazie per averci seguito e Appuntamento alle 15.30 per la finale del sincro misto da 3 metri con Verzotto e Bertocchi 10.24: Azzurre in finale. Jodoin quarta, Batki sesta. Questa la classifica finale: Timoshinina (Rus), Van Duijn (Ned), Kurjo (Ger), Jodoin Di Maria (Ita), Ek (Swe), Batki (Ita), Lyskun (Ukr), Beliaeva (Rus), Watson (Irl), Cheng (Gbr), Kalonji (Fra), Wassen (Ger) 10.23:

9.43: 47.60 per la francese Naji che resta in fondo alla classifica con 110.50 9.42: Molto scarsa la rumena Pavel che si ferma a quota 33 per un totale di 125.80 9.41: Molto bene Noemi Batki!!! Brava nella verticale e in ingresso in acqua: 62.40 e risale la china con 159.30, è terza 9.40: L'irlandese McGing commette un errore in entrata in acqua (scarsa). 46.20 per lei per un totale di

8.46: Si parte con le qualificazioni della piattaforma 10 metri femminile che questa sera alle 17 vivrà la fase finale che assegna le medaglie: 19 atlete al via, due azzurre Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki 8.43: Buongiorno agli appassionati di Tuffi. Seconda giornata di gare a Kiev per l'Europeo di nuoto e si entra nel vivo del programma con le gare individuali e di sincro. Si parte

Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (5 Agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le prime medaglie nella rassegna continentale. Tutto pronto a Kiev per la prima giornata degli Europei 2019 di Tuffi. La manifestazione continentale partirà con il Team Event, una gara con un regolamento sicuramente

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 6.24: E' stata una gara bellissima. Medaglia d'oro per il britannico Hunt, argento per l'americano Lo Bue e bronzo per il messicano Paredes. Alessandro De Rose è un ottimo quinto. Davvero una bellissima gara per l'azzurro. 6.22: Gary Hunt CAMPIONE DEL MONDO! Steve Lo Bue ottiene 119.85 punti e chiude con 433.65,

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Si completa il programma dei Tuffi ai Mondiali di Gwangju. L'ultima gara sarà quella maschile dalle grandi altezze (piattaforma dai 27 metri) e sarà un ultimo atto che promette grandissimo spettacolo, perchè la lotta alla medaglia d'oro e comunque al podio

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito! 6.04: Rhiannan Iffland conquista il secondo oro consecutivo ai Mondiali. Argento per la messicana Jimenez e bronzo per la britannica Macaulay. 6.02: INCREDIBILE! Sono 86.00 punti per Adriana Jimenez, che perde la medaglia d'oro per soli quindici centesimi di punto. La messicana chiude con 297.90 punti, vicinissima ai 298.05 di

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Seguiremo la finale della gara femminile (dai venti metri di altezza) e verranno assegnate le prime medaglie della specialità. La gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 8.29: Si è chiusa la prima parte della gara maschile. In testa c'è l'americano Steve Lo Bue, campione in carica, con un punteggio di 218.40. Un buon vantaggio quello dello statunitense, visto che al secondo posto c'è il messicano Paredes (209.55) e al terzo il ceco Navratil (194.05). Quarto il favoritissimo Gary Hunt

6.50: Sarà sicuramente una gara emozionante con Tuffi spettacolari e dai coefficienti altissimi, come il 5.4 del libero dell'ucraino Prygorov. 6.43: Il favorito è sicuramente il britannico Gary Hunt, che ha mancato la vittoria solo una volta in questa stagione di Coppa del Mondo, ma come si è visto nella gara femminile i pronostici sono pronti ad essere ribaltati. 6.37: Alessandro De

15.04: Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 15.03: Finiscono le gare di Tuffi in piscina. Da lunedì comincia il programma di quelli dalle grandi altezze. 15.02: Doppietta cinese con l'oro di Yang Jian davanti a Yang Hao. Terzo posto per il russo Bondar. 15.00: YANG JIAN CAMPIONE DEL MONDO! Quadruplo e mezzo avanti carpiato (4.1) da 114.80 e punteggio irreale di

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l'atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile

10.05: E' tutto per il momento. Vi diamo appuntamento alla finale maschile dai 10m alle 13.45, dove si assegneranno le ultime medaglie di questi Mondiali per i Tuffi. Un saluto dalla redazione di OA Sport 10.02: L'Australia vince dunque la medaglia d'oro del sincro misto dai 3m a precedere il Canada e la Germania. L'Italia con Verzotto e Bertocchi chiude mestamente in

9.31. Il Canada con il triplo e mezzo avanti carpiato ottiene 65.10 e sono secondi con 233.70 9.30: La coppia coreana Kim/Kim ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 40.50. Sesto posto con 185.10 9.29: La coppia malese Puteh/Sabri ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 67.89 ed è quinta con 210.09 9.28: I tedeschi Massenberg/Punzel ottengono con il triplo e mezzo avanti