LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 6 agosto | Batki e Jodoin Di Maria in zona finale

Fonte : oasport

(Di martedì 6 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.43: 47.60 per la francese Naji che resta in fondo alla classifica con 110.50 9.42: Molto scarsa la rumena Pavel che si ferma a quota 33 per un totale di 125.80 9.41: Molto bene Noemi!!! Brava nella verticale e in ingresso in acqua: 62.40 e risale la china con 159.30, è terza 9.40: L’irlandese McGing commette un errore in entrata in acqua (scarsa). 46.20 per lei per un totale di 140.20, dietro a9.39: Incredibile! Sbaglia la verticale la britannica e butta via il tuffo. Resta a quota 119.40 9.38: Buon triplo e mezzo avanti di Kurijo che totalizza 61.50 e va in testa con 174.30 9.37: La irlandese Watson arriva scarsa sull’acqua: 46.40 per un totale di 139.20 9.37: Solo 44.80 per A. Tuxen che va dietro acon 133.60 9.36: Secondo posto provvisorio per la russa Beliaeva che piazza un tuffo da 59.20 per un ...

