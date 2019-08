LIVE F1 | Test Ungheria 2019 in DIRETTA | le sessioni del 6-7 agosto sono state cancellate

LIVE F1 - Test Ungheria 2019 in DIRETTA : ancora nessuno movimento in pista - tutto tace a Budapest : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Andiamo ad analizzare la classifica del Mondiale di F1 2019. Hamilton procede ad un ritmo stellare e ha ben 37 punti in più della scorsa annata. 62 punti su Bottas e 69 su Verstappen sono un bottino che fa dormire sonni tranquilli all’inglese verso il sesto titolo. Ferrari lontanissime con Vettel a -94 punti e Leclerc a -118 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 250 2 Valtteri Bottas FIN ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2019 in DIRETTA : inizia la prima giornata all’Hungaroring - tutti ancora ai box : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Il Day-1 dei Test di Budapest ha preso il via assolutamente a rilento, ancora nessun pilota in pista. Team e piloti attendono che la pista si scaldi 9.21 Curiosità anche in casa McLaren. Lando Norris e Carlos Sainz hanno messo in mostra una crescita esponenziale in questo campionato, ma la monoposto inglese deve ancora compiere passi in avanti e questi due giorni arrivano puntuali. A ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2019 in DIRETTA : inizia la prima giornata all’Hungaroring : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Vedremo chi sarà il primo pilota a rompere il ghiaccio con la pista magiare. Solitamente nelle prime fasi si procede con installation laps 9.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA prima giornata DI Test 8.56 La Mercedes lavorerà di fino per ribadire il suo dominio assoluto in questo 2019 per chiudere nel migliore dei modi, come sempre, il finale di campionato 8.53 La Ferrari lavorerà soprattutto ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2019 in DIRETTA : Ferrari - serve una soluzione ai problemi di aerodinamica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test – La classifica dei Costruttori – La classifica del Mondiale piloti – Binotto-Arrivabene numeri a confronto – Ferrari: i motivi della crisi – aerodinamica e sviluppo, gli atavici problemi della Rossa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test ufficiali 2019 riservati alla Formula Uno di Budapest. Sul tracciato ...

LIVE MotoGP - Test Brno 2019 in DIRETTA : motore 2020 da provare per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Brno – La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test a Brno (Repubblica Ceca), riservati alla classe MotoGP. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina per provare nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase ...

LIVE Marsiglia-Napoli 0-0 Test chiave per il campionato In mediana Elmas con Fabián : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

DIRETTA UDINESE BESIKTAS/ Risultato LIVE : test match inedito - Amichevole - : DIRETTA UDINESE BESIKTAS streaming video e tv: cronaca e Risultato live della partita Amichevole che i friulani giocano in terra austriaca.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere Fp1 LIVE : Verstappen in testa - Gp Ungheria 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2019 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni. Si gira sul tracciato magiaro, oggi 2 agosto,.

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot nel quartetto di testa dopo il primo giro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 La situazione sembra essersi stabilizzata per il momento: un gruppo di sette corridori al comando con 10” sugli inseguitori. Di seguito la composizione: Cink (CZE), L. Braidot (ITA), Kerschbaumer (ITA), Van der Poel (NED), Litscher (SUI), Vogel (SUI) e Vader (NED). 15.17 Il terzo italiano al momento è il giovane Nadir Colledani, 23° a metà del secondo giro. 15.16 Rallentamento in ...

Milan - Giampaolo alla vigilia del Bayern : “test di alto LIVEllo - valuterò i giocatori. Piatek? Bomber completo” : Marco Giampaolo in fiducia alla vigilia del big match che attende il suo Milan, di scena contro il Bayern Monaco: il neo allenatore rossonero otterrà segnali importanti dalla squadra “L’impegno è di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Però sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro De Rose ottimo quinto! In testa Steve Lo Bue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 8.29: Si è chiusa la prima parte della gara maschile. In testa c’è l’americano Steve Lo Bue, campione in carica, con un punteggio di 218.40. Un buon vantaggio quello dello statunitense, visto che al secondo posto c’è il messicano Paredes (209.55) e al terzo il ceco Navratil (194.05). Quarto il favoritissimo Gary Hunt ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Ruffini : gara di testa. Bridi e Pozzobon fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.28: Grangeon, Sullivan e Wunram sembrano prendere un buon vantaggio nel gruppetto di testa su Cunha che però non è ancora staccata definitivamente 4.19: Alla fine del settimo giro, 7.5 km da compiere: Kozubekl sempre in testa, Ruffini è quinto, Occhipinti 13mo 4.16: Ora Sullivan in campo femminile va ad affiancare Grangeon al comando della gara 4.11: Gruppo sempre compatto al km 16.4 per la ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Ruffini : gara di testa. Bridi e Pozzobon inseguono il gruppetto in fuga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.11: Gruppo sempre compatto al km 16.4 per la gara maschile. Gli italiani sono protagonisti: Ruffini secondo, Occhipinti terzo. In testa sempre il ceco Kolubek 4.06: Inizia ad essere pesante il distacco di Bridi e Pozzobon che sono a 2’20” dalla testa con Grangeon. Assieme alla francese ci sono Cunha e Wunram. Sullivan è a 10″, Pou a 16″ 4.00: L’azione di ...